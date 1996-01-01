Кризис заемного возраста

На сегодняшний день уровень вовремя не возвращенных долгов россиян колеблется в пределах 3,33% от общей задолженности. Проще говоря, мы занимаем триллионы рублей, а не отдаем всего лишь сотню миллиардов. Для общероссийских кредитно-финансовых реалий это практически пылинка из денежного потока. Для рядового заемщика - обустроенный быт или… сломанная жизнь.

Досье На 1 января 2008 г. российские банки выдали физлицам кредитов на общую сумму 3,14 трлн руб ($128 млрд). Их объем по отношению к ВВП достиг 9,5%. В январе нынешнего года объем невозвратов превысил отметку в 100 млрд руб. Долг, который дальневосточники не возвратили банкам в срок, на 1 июня 2008 г. составил 4,3 млрд руб. (данные ЦБ РФ).

Разведен и очень опасен

Кредитование граждан - явный хит последних трех-четырех лет и на Дальнем Востоке. Как заметила начальник ГУ ЦБ РФ по Камчатскому краю Альбина КОНЖЕРОВСКАЯ, объемы кредитования граждан на Дальнем Востоке перекрывают вложения в оптовую и розничную торговлю - традиционного лидера кредитования прошлых лет. И действительно темпы роста портфелей кредитов, выданных населению, стремительные. Так, если на Камчатке этот показатель за прошлый год увеличился на 30%, то в Хабаровском крае рост составил 78%, в Приморье - около 60%, на Сахалине - 48%. Соответственно увеличение объемов кредитования несет в себе и риски роста просроченных, а то и вообще невозвратных ссуд. .

В то же время общие цифры невозвратов не пугают дальневосточных банкиров, поскольку темпы роста объемов кредитования существенно превышают темпы роста невозвратов. Если сравнивать с 2005 г., то объемы кредитования в среднем выросли почти в 6 раз, а просроченная задолженность в 4 раза. По общему сложившемуся мнению, эти долги вполне ожидаемы, как и форс-мажорные ситуации, которые в первую очередь являются причиной просрочек и невыплат. Наряду с явными форс-мажорными обстоятельствами на мельницу невыплаченного кредита "падает" неверно рассчитанная собственная платежеспособность. При обращении в банк человек порой настолько хочет получить кредит, что не задумывается над тем, как он будет его выплачивать. .

По утверждению Александра ИВАШКИНА, председателя НП "Лига кредитных брокеров Приморья", недавнее социологическое исследование, проведенное в рамках производственной практики студентами вузов Владивостока, выявило следующие тенденции. На вопрос "Насколько хорошо вы знаете требования и условия получения кредитов?" порядка 80% опрошенных ответили: "Плохо". При этом 54% опрошенных в течение последних 2-х лет брали кредиты в банках. .

Но есть среди неплательщиков и мошенники, которые изначально не планировали возвращать банку деньги, хотя их доля в различных банках не превышает 10% от общего числа должников. По словам Игоря КОТОВА, ведущего специалиста группы по работе с задолженностью службы экономической безопасности Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", среди так называемых мошенников около 80% сами стали неплательщиками по вине недобросовестных друзей, малознакомых граждан и др. .

Немало случаев, когда заемщик берет кредит по просьбе третьего лица, после чего это лицо скрывается и перестает возвращать долг. Затем выясняется, что отношения не имеют документального подтверждения, не оформлены нотариально или распиской. .

Больше всего граждане наделали долгов по потребительским кредитам и кредитным картам, доступ к которым весьма прост. Ипотечные кредиты предполагают залог жилья, в связи с этим просрочка по ним встречается крайне редко. .

Предохранен, значит, вооружен

Естественно, кредитные учреждения стараются защититься от недобросовестных заемщиков. Как правило, банк обладает двумя фильтрами, разделяющими заемщиков на адекватных и нежелательных. В идеале это кредитный эксперт и скоринговая система банка. .

Получение "быстроденег" на месте покупки очень часто зависит от индивидуальной оценки заемщика кредитным экспертом, а следовательно от его аналитических способностей и психологических познаний. Чтобы этот "фильтр" был надежным, банки вкладывают немалые деньги в обучение своих кредитных экспертов. .

Скоринговая система (от англ. score - счет) - программа, которая анализирует кредитоспособность клиента на основании анкеты: за каждый пункт система присуждает определенное количество баллов, формируя тем самым кредитный рейтинг. Он поможет эксперту принять правильное решение. .

Например, в графе "семейное положение" ответ "замужем" принесет 20 баллов, "незамужем" -10 баллов, "разведена" - 0 баллов (банковские аналитики полагают, что клиент в разводе нестабилен). Единых параметров для признания заемщика проходным у банков нет, но ключевые имеют много общего. В числе факторов, наиболее ценных для прогнозирования кредитного риска: возраст, количество детей, образование, профессия клиента, доход, место проживания, стоимость жилья, наличие телефона, сколько лет живет по данному адресу и работает на данном месте и др. .

По словам Александра Ивашкина, скорринговый кредит обычно не имеет обеспечения, а если он построен без учета реальной статистики, очень велика возможность невозвратов. В то же время классификация производится только на тех, кому кредит выдан, а следовательно, нельзя достоверно узнать, как повели бы себя клиенты, которым в займе отказано. Вполне возможно, что кто-то из "отвергнутых" мог бы оказаться дисциплинированным заемщиком. .

На пути недобросовестных заемщиков сегодня встают и кредитные брокеры, использующие метод андеррайтинга. Эта система оценки, которая предполагает изучение и анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном различными кредитными институтами. Брокер работает с банками, лизинговыми компаниями, кредитными кооперативами и помогает найти компромиссное решение для кредитора и заемщика. Иногда кредитор дает согласие, но не на ту сумму или не на тех условиях, на которые рассчитывал заемщик. .

Конкурирующая фирма

Одним из основных препятствий на пути роста просроченной задолженности банков призваны стать Бюро кредитных историй (БКИ), появление которых в 2006 году инициировано Федеральным законом "О кредитных историях". БКИ стали хранителями кредитных историй граждан, содержащих сведения об остатке задолженности, внесении платежей, случаях непогашения кредита, банкротства и т.п. Таким образом, банки теоретически получили возможность оградить себя от нежелательных заемщиков, добропорядочные граждане - существенно снизить стоимость кредита.

Досье В России в настоящий момент действует 28 бюро кредитных историй. 96% всех накопленных кредитных историй приходятся на пять крупнейших бюро: "Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз", Национальное бюро кредитных историй, бюро кредитных историй "Инфокредит", бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" и кредитное бюро "Русский Стандарт". На территории Дальнего Востока созданы ООО "Восточное бюро кредитных историй", ООО "Северо-Восточное бюро кредитных историй", ООО "Дальневосточное бюро кредитных историй -Общество взаимного кредитования "Финанс - Кредит".

Теперь каждый банк передает сведения о заемщиках в такое бюро. Дальневосточные кредитные организации в первую очередь сотрудничают с московскими БКИ ООО "Национальное бюро кредитных историй", ООО "Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз", ЗАО "Бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс", а также БКИ из Санкт-Петербурга ООО "Объединенное бюро кредитных историй", ООО "Бюро кредитных историй Скоринг. ру". Региональные банки заключили договоры также c ОАО "ООО Бюро кредитных историй "Кредит Информ" (г. Иркутск), ООО "Северо-Восточное бюро кредитных историй" (г. Якутск). .

Заметим, что в этом списке не так много региональных БКИ. Хотя, по мнению, например, специалистов ГУ ЦБ РФ по Камчатскому краю, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций, создание бюро кредитных историй непосредственно в регионах было бы более эффективной мерой борьбы с недобросовестными заемщиками. Ведь в таком случае службы судебных приставов и коллекторские агентства, занимающиеся возвратом долгов, могли бы получать всю необходимую информацию в максимально короткие сроки. .

В отношении трех региональных БКИ, созданных на Дальнем Востоке в 2007 году, дальневосточные банки держат "круговую оборону". В настоящее время кредитные организации не практикуют снижение процентных ставок для благонадежных заемщиков на основании сведений из БКИ. Банкиры не видят основания делать преференции клиентам, которые честно кредитовались в других банках, а теперь пришли за кредитом к ним. Распространенной практикой являются лишь собственные программы работы с постоянными клиентами - это, как правило, быстрое решение по кредиту, снижение кредитной ставки на 1-1,5 процентных пункта, скидка по размеру комиссии за ведение ссудного счета, увеличение максимальной суммы кредита. .

Досье Скептическое отношение к региональным БКИ, на наш взгляд, складывается и потому, что они созданы на базе коммерческих банков. Так, одним из учредителей Восточного бюро кредитных историй выступил ОАО КБ "Восточный" (50% уставного капитала). ООО "Дальневосточное бюро кредитных историй - Общество взаимного кредитования "Финанс - Кредит" также является дочерней структурой группы компаний "Финанс-Кредит", которая в свою очередь занимается кредитной деятельностью и привлекает вклады населения.

Как рассказали "ДК" в отделе информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю, прогнозировать временной период появления полноценной базы заемщиков по всему Дальнему Востоку достаточно проблематично. На данные процессы оказывает влияние множество факторов: спрос на услуги и их стоимость, рыночная конкуренция, себестоимость бизнеса, активность менеджмента и др., а в наиболее значительной степени - психология заемщиков и, в определенной мере, кредитных организаций. .

В настоящее время политика многих банков такова - пусть другие дают информацию в БКИ, а мы подождем, посмотрим, а при случае - воспользуемся. .

Сколько долгу ни виться

Линия финансового фронта пролегает, как мы видим, не только между заемщиками и банками, но и между должниками и БКИ, коллекторскими бюро и, наконец, службой судебных приставов. Финансовая недисциплинированность, а в некоторых случаях неопытность ставят должника между "молотом и наковальней", т.е. банком и коллектором или судебным приставом. .

Первыми на пути невозвратов стоят работники служб безопасности банков. Александр КУЗЬМИН, специалист отдела безопасности Магаданского филиала ОАО АКБ "Росбанк", рассказал "ДК", что работа с недобросовестными заемщиками начинается с попыток договориться, установить контакт, узнать причину просрочки и выяснить срок возврата долга. .

Например, в Сбербанке и Промсвязьбанке ждут появления ежемесячного платежа в течение 5 дней, и только затем данные о просрочке поступают в службу безопасности и соответственно влияют на кредитную историю заемщика. .

Клиенты Райффайзенбанка имеют своеобразный "люфт во времени" - 2 недели, это тот самый период, когда история заемщика, несмотря на просрочку платежа, еще считается положительной. .

Если юристы банка выносят решение о том, что вероятность взыскания долга с клиента меньше 50%, то банк, как правило, вместе с пулом других просроченных кредитов передает его коллекторскому агентству. .

Коллекторский бизнес в России появился около трех лет назад. Дальневосточная ситуация пока мало отличается от общероссийской. Услуги коллекторов больше всего востребованы в сфере потребительских кредитов. .

Досье В апреле 2007 г. в России создана Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА). Ее учредителями выступили ООО "Долговое агентство "Пристав", Коллекторское агентство "Секвойя Кредит Консолидейшн", ЗАО "Финансовое Агентство по Сбору Платежей" (ФАСП). Ассоциация региональных банков России (Ассоциация "Россия").

На Дальнем Востоке возвратом банковских кредитов занимается ООО "Первое коллекторское агентство", которое также является дочерней структурой Восточного экспресс банка. Но его услугами пользуются многие банки Дальнего Востока. Коллекторское агентство "НП-Профи" проявляет активность в Магаданской области. На рынке Приморского края также востребованы услуги ООО "Коллекторское агентство "Арбитр". .

По словам Юлии НАЗАРОВОЙ, президента ООО "Коллекторское агентство "Арбитр", ее организация не просто борется с неплательщиками, а старается найти оптимальный выход из затруднительной финансовой ситуации, в которой они оказались в силу различных причин. Профессиональный коллектор - это и психолог, и юрист, и экономист в одном лице. .

В любом случае важно, чтобы человек шел на контакт и был готов к сотрудничеству. В ряде ситуаций коллекторы также готовы пойти на некоторые уступки, ходатайствовать перед банком об отмене неустойки. По мнению Натальи Серегиной, какой бы ни оказалась кредитная история того или иного человека, это ещё не приговор. .

К долгу приставлены

Приставы являются последним звеном в цепи, на которое уповают банки в надежде вернуть долг. В то же время, как замечает Александр Кузьмин, обращение в службу судебных приставов не всегда помогает решить проблему, поскольку в среднем деньги возвращаются лишь по 30% всех исполнительных производств, т.к. на одного пристава приходится в среднем около 600 дел. .

Арест и изъятие имущества, как правило, производится совместно службой безопасностью банка и приставами. Главная сложность состоит в том, что процедура реализации занимает длительное время (иногда более года). .

Анализ данных, предоставленных дальневосточными банками, указывает на то, что проблемы с платежами начинаются после второго года погашения долга. Ну а судебным приставам по решениям суда в основном передаются кредиты, по которым задолженность числится более 6 месяцев. Суммы долга, поступающего на исполнение в службу судебных приставов, варьируются. До 2008 г. они в основном составляли 10 000 - 50 000 руб. В настоящее время поступают исполнительные документы о взыскании долга в размере 40 000 - 200 000 руб. .

В практике службы судебных приставов есть случаи предъявления исполнительных документов несколькими банками в отношении одного должника. .

Вступивший в силу с 1 февраля 2008 г. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" также подорвал позиции банковских должников. Так, судебными приставами-исполнителями Камчатского края за 6 месяцев 2008 г. вынесено 39 постановлений об ограничении права выезда проштрафившихся заемщиков за пределы России. И Камчатка здесь не исключение. .

В то же время, как стало известно "ДК", по негласному указанию руководства право, которое получили приставы с 1 февраля 2008 г. на вскрытие помещений, в том числе квартир, без согласия собственников, должно применяться лишь как крайняя мера. Именно поэтому на Дальнем Востоке таких случаев не зафиксировано. Пока. .

По мнению всех участников процесса, проблема банковской задолженности может усугубиться. И сегодня на повестку дня выходит не только форс-мажор, по которому заемщик не может вовремя уплатить долг, но и нарочитость некоторых банков в навязывании кредита любой ценой. Кроме того, в России увеличивается число дел по взысканию задолженностей с граждан, оформивших на себя кредиты по настоянию руководителей. На Дальнем Востоке такие махинации уже не новость. Эксперты "ДК" единогласно призывают граждан более внимательно относиться к оформлению кредитов на свое имя, а также если они выступают поручителями по чужому кредиту. Кредитная история ошибок не терпит. .