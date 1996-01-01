Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российских работников ждет снижение зарплат
Финансовый кризис не обрушит рынок труда и не приведет к острым социальным последствиям, однако уровень зарплат будет сокращен, считают эксперты по российскому рынку труда.
"Острые социальные последствия вряд ли будут. В ближайшее время массовой безработицы не будет, как некоторые пытаются рисовать апокалипсические картины из жизни Северной Америки 1929 г. Вместе с тем мы, скорее всего, увидим снижение заработных плат", - заявил руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений ГОНТМАХЕР в ходе "круглого стола", посвященного ситуации на кадровом рынке России.
По мнению эксперта, для улучшения ситуации действующие в России центры занятости должны занять более активную позицию. Он считает, что целесообразно создавать единый банк вакансий. "На рынке труда произойдет некая встряска. Но она связана не с ростом безработицы, а с намерением работодателей провести оптимизацию в кадрах", - сказал, в свою очередь, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор ПРОКОПОВ.
"Ссылки на финансовый кризис дадут возможность работодателям предпринять те действия в отношении кадров, на которые они ранее не решались", - сказал Ф.Прокопов.
По его оценке, нынешняя ситуация на кадровом рынке России имеет и свой географический аспект. "В большей степени кризисные тенденции затрагивают Москву и другие крупные промышленные центры", - сказал он.
В свою очередь, эксперт Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Елена МАЛЬКОВА, оценивая ситуацию на конкретных сегментах рынка труда России, высказала мнение, что работодатели, скорее всего, будут увольнять сотрудников сервисного уровня - водителей и секретарей. "К этой ситуации нужно быть готовыми, и имеет смысл перестраиваться на новый вид трудовой деятельности", - сказала она.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы