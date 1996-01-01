Российских работников ждет снижение зарплат

Финансовый кризис не обрушит рынок труда и не приведет к острым социальным последствиям, однако уровень зарплат будет сокращен, считают эксперты по российскому рынку труда.

"Острые социальные последствия вряд ли будут. В ближайшее время массовой безработицы не будет, как некоторые пытаются рисовать апокалипсические картины из жизни Северной Америки 1929 г. Вместе с тем мы, скорее всего, увидим снижение заработных плат", - заявил руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений ГОНТМАХЕР в ходе "круглого стола", посвященного ситуации на кадровом рынке России.

По мнению эксперта, для улучшения ситуации действующие в России центры занятости должны занять более активную позицию. Он считает, что целесообразно создавать единый банк вакансий. "На рынке труда произойдет некая встряска. Но она связана не с ростом безработицы, а с намерением работодателей провести оптимизацию в кадрах", - сказал, в свою очередь, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор ПРОКОПОВ.

"Ссылки на финансовый кризис дадут возможность работодателям предпринять те действия в отношении кадров, на которые они ранее не решались", - сказал Ф.Прокопов.

По его оценке, нынешняя ситуация на кадровом рынке России имеет и свой географический аспект. "В большей степени кризисные тенденции затрагивают Москву и другие крупные промышленные центры", - сказал он.

В свою очередь, эксперт Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Елена МАЛЬКОВА, оценивая ситуацию на конкретных сегментах рынка труда России, высказала мнение, что работодатели, скорее всего, будут увольнять сотрудников сервисного уровня - водителей и секретарей. "К этой ситуации нужно быть готовыми, и имеет смысл перестраиваться на новый вид трудовой деятельности", - сказала она.