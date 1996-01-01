Банки готовы инвестировать рентабельный, платежеспособный и транспарентный бизнес, но он таковым стать не торопится

Дальневосточные свершенья, о которых с разной степенью энтузиазма говорится в последние несколько лет, только за счет федеральных средств осуществить попросту невозможно.

Свое веское слово в строительстве новых заводов, аэропортов, отелей, газо- и нефтепроводов должны сказать инвесторы. В их "оркестре" в роли первых скрипок должны выступать банки. Готовы ли они к инвестициям в развитие и насколько реальная экономика открыта альтруистски-коммерческим "порывам" банковского сообщества - "ЗР" попытался найти ответы на эти вопросы.

Инструментальный шкаф

Палитра инвестиционных инструментов, имеющихся в арсенале дальневосточных банков, весьма разнообразна. Как сообщили в ГУ ЦБ по Приморскому краю, "для инвестиций в развитие экономики края сегодня используются кредитование (в том числе открытие кредитных линий), оплата счетов-фактур по факторинговым операциям; оплата векселей по форфейтинговым операциям; операции финансовой аренды (лизинг); вложения в долевые ценные бумаги; участие в дочерних и зависимых акционерных обществах и участие в уставных капиталах организаций. Безусловным лидером среди используемых инструментов является кредит (более 70% от совокупных активов)".

Досье По данным главных управлений Банка России по дальневосточным субъектам, в последние три года банкиры отмечают устойчивый рост финансирования региональными банками реальной экономики, в том числе на срок 1-3 года и более 3-х лет. Так, темп роста среднесрочных кредитов (1-3 года) в Хабаровском крае с 1.07.2007 г. по 1.07.2008 г. составил 165,4%, в Приморском крае - 175,5%.

Если ссуды на срок до трех и чуть более лет сегодня имеют возможность предоставлять практически все банки, работающие в регионе, то отношение к максимальному сроку кредитования в каждом банке индивидуальное. Проблемой для многих остается разрыв между привлечением денежных средств на короткие сроки (в пределах 2-х лет, как максимум) и размещением их на долгие (до 5-7 лет).

Так, по данным, предоставленным РЕГИОБАНКом, сегодня он "в основной массе работает по инвестиционным проектам в пределах от 1,5 до 5 лет". "Около 80% кредитного портфеля - кредиты сроком до двух лет на пополнение оборотных средств, это намеренная политика банка, так как эти кредиты несут наименьший риск при динамично изменяющейся российской политике", - сообщил заместитель начальника департамента кредитных операций РЕГИОБАНКа Юрий КОВАЛЕВ.

В Дальневосточном банке кредиты на инвестиционные цели предоставляются на срок до 5 лет, в отдельных случаях до 7-ми. Срок лизинговой сделки - 1-5 лет. Сроки финансирования в Банке ВТБ - "до 5-7 лет, 10 лет", зависят в основном от сроков окупаемости проекта и направления использования средств. "Программы Сбербанка рассчитаны на срок кредитования до 15 лет, в зависимости от целей и времени реализации проекта", - сообщил директор управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей КОМОГОРЦЕВ.

Процент с индивидуальным подходом

Банки не скрывают, что на рынке инвестиционного кредитования разворачивается жесткая конкурентная борьба, и формулируют свои преимущества. У банков федерального масштаба они - в наличии длинных ресурсов, в том числе в виде финансовой подпитки материнских офисов и зарубежных банков. У региональных - в наличии истории взаимоотношений с клиентами, которую не купишь за деньги.

По мнению "федералов", сформулированному г-ном Комогорцевым, "региональные банки при создании программ кредитования отчасти перенимают правила, схемы и требования к инвестиционным проектам, существующие у лидеров этого сегмента. В связи с чем программы становятся похожими друг на друга. Однако у крупных банков есть ряд неоспоримых преимуществ: это, во-первых, возможность финансировать ресурсоемкие проекты. Во-вторых, широкая филиальная сеть. В-третьих, обширная нормативная база оценки, подготовки и осуществления инвестиционных проектов".

Представители региональных банков с этим мнением согласны лишь отчасти.

- Конечно, стоимость ресурсов на западе совсем другая, - размышляет начальник кредитного управления Дальневосточного банка Лариса СТАФЕЕВА. - Но это, пожалуй, единственное условие, которое существенно отличается. Все остальные - практически на равных. Хотя и у региональных банков есть неоспоримые преимущества: мы можем принимать решения быстрее, потому что делаем это на месте, мы научились лучше понимать наших клиентов, у нас накоплена совместная история, и мы все эти годы развивались вместе. Единственное, чего нам не хватает, - совсем дешевых ресурсов. Но мы в рынке - и такова его сегодняшняя особенность.

Так что у предприятия есть выбор, кому отдавать предпочтение. И это само по себе позитивно влияет на рынок. Хотя эксперты продолжают говорить, что экономика Дальнего Востока сегодня все еще недофинансирована. И далеко не каждое предприятие, обратившееся в банк, ушло оттуда с подписанным договором.

Верхи не могут, низы не хотят

По данным, полученным в рамках мониторинга предприятий, проводимого Банком России в Приморском крае, "наблюдается рост спроса на кредитные ресурсы в рублях предприятий реального сектора экономики. Так, если в начале 2007 г. потребность в рублевых кредитах испытывали 23,2% опрошенных предприятий, при этом в долгосрочных кредитах - 9,5%, то в начале 2008 г. - 28,9% и 11,9%.

По данным проводимого опроса, "предприятия-участники мониторинга в Приморском крае в начале 2008 г. хотели бы привлечь кредиты на сумму, которая оценивается в 31% от величины накопленных к этому времени обязательств. При этом средний уровень заявленных предприятиями максимально возможных для них ставок по кредитам в рублях составил 11,3%. В то же время (по их же ответам) рублевые кредиты в I кв. 2008 г. обошлись им в среднем по цене 12,9%. Существовала заметная дифференциация ставок у предприятий различных категорий по размеру активов".

По мнению специалистов, это вполне объяснимо. "Более высокие цены для малых предприятий связаны с их финансовым положением, которое было наименее благополучным по сравнению с другими категориями предприятий. По итогам I квартала для них были свойственны сокращение капитала, высокий уровень долговой нагрузки на собственный капитал, наличие необеспеченной высоколиквидными оборотными активами кредиторской задолженности, самые низкие показатели уровня самофинансирования, ликвидности и рентабельности продаж".

"Приведенные данные дают частично ответ на вопрос о причинах существования и путях сближения потенциального и реального спроса как по объемам кредитных ресурсов, так и по ценам на них - это повышение кредитоспособности предприятий (их финансового положения и качества обслуживания долга), повышение достоверности финансовой информации со стороны заемщиков", - считают в ГУ ЦБ по Приморскому краю.

Это мнение разделяет и Андрей Комогорцев: "На сегодняшний день велика доля предприятий, ведущих "серый бизнес", т. е. с использованием различных схем занижения выручки, увеличения расходной части деятельности и т.п", - говорит он.

Как считают эксперты, проблема ограниченности ресурсов на рынке капиталов может решаться несколькими путями, в том числе вовлечением в оборот бюджетных средств, сосредоточенных в накопительной пенсионной системе и в специальных государственных фондах, созданием сети инвестиционных банков и фондов коллективного инвестирования. Так что на потепление инвестиционного климата придется поработать не только банкам и ссудозаемщикам, но и многим другим участникам экономического процесса, ведь банковская система всецело зависит от уровня развития экономики. И нельзя их рассматривать в отрыве.