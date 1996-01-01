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Финансовый кризис отразится на следующих поколениях

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финансовый кризис, настигший российскую экономику, отразится на следующих поколениях, уверены эксперты, опрошенные Business FM. Неминуемое замедление роста экономики, недофинансирование во многих отраслях придется восполнять после того, как страсти улягутся.

Очень много российских компаний еще не провели IPO, не торгуются ни на отечественных, ни на мировых площадках. Выйти с акциями на биржу в сегодняшней ситуации уже не получится, даже если смельчаки решатся продать долю в компании за десятую часть ее стоимости - у инвесторов нет лишних денег, чтобы ее купить. Очень большое количество компаний вышли на биржи с выпусками облигаций и развиваются за счет заемных средств. Поскольку рынок облигаций находится в тяжелом состоянии, занять новые деньги, так же как и рефинансировать задолженности, не получается.

Таким образом, все, кто развивался в долг, вынуждены приостановить свой рост и направить большую часть прибыли на погашение займов. У некоторых компаний прибыли не хватает, отсюда и дефолты.

Далее пойдет снижение потребительского спроса, спровоцированное остановкой роста или уменьшением зарплат, которое происходит опять же из-за нехватки денег у работодателей и банков, выдающих потребительские кредиты. Таким образом, в условиях снижения стоимости энергоносителей уменьшатся отчисления в бюджет. Эксперты отмечают, что выход из этого замкнутого круга сложно будет найти в рамках одной страны.

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