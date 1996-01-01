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Мегапроекты на пороге

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Якутский экономический форум "Мегапроекты России" пройдет 6-7 сентября под девизом "От идеи до воплощения" и станет площадкой для обсуждения оптимальных моделей управления инвестиционными проектами и применения механизмов государственно-частного партнерства для комплексного освоения территорий.

Нынешний форум стал логичным продолжением инвестиционных конференций, которые проводились в Якутии на протяжении нескольких лет. И если они были акцентированы в основном на региональные проблемы развития, то сегодня, по мнению организаторов, пришло время ставить вопрос шире. После паузы в четверть века Россия вернулась к практике реализации масштабных общенациональных инвестиционных программ. Запланированы к реализации сотни крупных проектов, общая сумма финансовых вливаний в которые достигает 10% ВВП страны. Однако этим амбициозным планам угрожают серьезные неучтенные риски - финансовые, экономические, демографические, технологические и прочие. Но, главным образом, на их пути становятся несовершенство системы управления проектами и недостаток координации между компаниями-инвесторами и государством. Эти темы и станут основой дискуссий на экономическом форуме в Якутске.

В последние годы во всем мире наблюдается резкое увеличение масштабов, частоты и географического распространения мегапроектов - комплексных инвестиционных программ стоимостью от $1млрд. В России уже сейчас структурированных мегапроектов, одобренных органами государственной власти для реализации по модели государственно-частного партнерства (ГЧП), набирается на сумму, заметно превышающую $150 млрд - почти 10% ВВП страны. Это проекты масштабного освоения новых территорий. Такие инициативы, как комплексное развитие Нижнего Приангарья, Южной Якутии, Забайкалья, создают в проблемных российских регионах новый экономический каркас, формируют предпосылки для динамичного развития Сибири и Дальнего Востока (62% по объему инвестиций всех проектов реализуется в зауральской части России).

Абсолютно все российские мегапроекты на стадии реализации сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с недоучетом проектных рисков, - от нехватки трудовых ресурсов до нарушения экологического равновесия, но самое главное - буксуют из-за недостатка координации между компаниями-участниками, федеральными, региональными и муниципальными структурами. "Во всем мире мегапроекты - это вещь неоднозначная не только из-за денег, но и из-за того, что государственное частное партнерство - сложная игра и мы только учимся в нее играть", - считает Хьюго ПРИЕМУС, голландский эксперт и автор книги "Мегапроекты: как сделать правильный выбор?".

Действительно в ГЧП пересекаются вопросы принятия политических решений, рыночной конкуренции, взаимоотношений с государственной бюрократией и с гражданами. "Подводных ям много, но я думаю, что это не причина отказаться от ГЧП, испугавшись риска и сказав: "Раз такие риски, мы и не будем начинать", - продолжает Приемус. Другое дело, что в России вопрос сейчас поставлен гораздо жестче. Речь идет не о том, стоит ли осуществлять мегапроекты на основе ГЧП в будущем, а о том, хотим ли мы реализовать уже структурированные программы или мы хотим сделать вид, что этого потенциала не существует. Директор Института региональной политики Булат СТОЛЯРОВ отмечает, что "российскому правительству, если в его планы не входит потерять капитал проектов, запланированных на ближайшие 6-8 лет, придется включать "мобилизационный режим реализации".

В таком режиме сейчас работают над сочинской олимпийской стройкой - проект определен как один из главных федеральных приоритетов. Делается все, чтобы этот проект был закончен в срок: создаются соответствующие государственные корпорации, режимы исключений из тех или иных кодексов. "Считать, что проект комплексного развития Южной Якутии или "Белкомур", или "Усть-Луга", или "Забайкалье" по суммам, по социально экономическим эффектам менее приоритетны, чем олимпийская стройка, - дорогостоящая ошибка", - говорит Столяров.

Сейчас идет процесс формулировки тех системных изменений, которые необходимо внести в деятельность Инвестиционного фонда РФ и других инструментов государственно-частного партнерства, получивших значительное развитие в России в последние годы. Как надеются инициаторы инвестпроектов, эти процессы, хотя бы отчасти, удастся синхронизировать в начале сентября на Якутском экономическом форуме.

Досье

Один из наиболее масштабных в новой экономической истории России проект, реализуемый на принципах ГЧП, - Комплексное развитие Южной Якутии. Проект предполагает создание на базе Канкунской ГЭС кластера промышленных производств (гарантированных потребителей электроэнергии), преимущественно связанных с глубокой переработкой имеющихся на территории полезных ископаемых. Общий объем инвестиций - 424 млрд руб., из них средства господдержки - 114,5 млрд руб. Инвесторы: ОАО "Газпром", ОАО ИГ "Алроса", ОАО "РусГидро", ОАО "Атомредмедзолото".
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