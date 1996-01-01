Саммит пройдет в сентябре

17-20 сентября во Владивостоке пройдет 13-й саммит по международному сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, участниками саммита являются регионы стран бассейна Японского моря: префектура Тоттори (Япония), провинция Цзилинь (КНР), провинция Кангвон (Республика Корея), Центральный Аймак (Монголия), Приморский край (Россия). Впервые в истории форума планируется участие в качестве наблюдателей делегации провинции Северный Хамген КНДР.

Саммит проводится поочередно на территории одного из участников.