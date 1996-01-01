Ипотека свернулась

Год назад сообщение о том, что Москоммерцбанк приостановил выдачу ипотечных кредитов взбудоражило общественность. Однако предсказания о массовости этого явления сбываются только сейчас. Один за другим банки сообщают о сокращении своих кредитных программ. Об этом сообщает деловой портал Bizness.Ru.

На днях к ним примкнул Московский кредитный банк (МКБ). "По ипотечным кредитам мы выдачу остановили. И честно об этом заявляем. Ни у кого нет понимания стоимости денег", - сказал журналистам президент банка Роман Авдеев на пресс-конференции. Его заместитель уточнил, что выдача прекратилась еще 10 дней назад и возобновится, ориентировочно, не раньше ноября.

Несколькими днями ранее председатель совета директоров "Хоум Кредит энд Финанс Банк" - одного из лидеров рынка потребительского кредитования - заявил, что банк в ближайшее время перестанет кредитовать ипотеку и покупку автомобилей.

Другой заметный игрок - "Райффайзенбанк" недавно объявил о закрытии ипотечной программы по приобретению квартир на первичном рынке. Список можно долго продолжать. Помимо банков, которые открыто заявили о сворачивании ипотеки, многие просто выставили "заградительные" процентные ставки, отличающиеся от здравого смысла на единицы процентных пунктов.

Если год назад средняя ставка по ипотечному кредиту колебалась в районе 12-14%, то сейчас многие кредитные учреждения подходят к 20%. Растет и порог первоначального взноса - ипотеки с нулевым порогом на рынке практически не осталось. Кроме того, резко ужесточились требования к заемщикам.

По данным компании "КФК", которая проводит анализ рынка банковского кредитования в России, в последнее время процент отклоненных заявок на ипотечный кредит увеличился с 10-15% до 30-35%. Банки стали более тщательно рассматривать заявки от индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса, а для наемных работников теперь очень важна надежность компании, стаж, занимаемая должность и наличие высшего образования. Продолжительность процесса рассмотрения заявки также увеличилась с 4-6 до 7-14 дней. Ну а справка 2-НДФЛ становится необходимым атрибутом в разговоре с кредитным менеджером.

Что же происходит на рынке, который, по уверениям чиновников российского Центробанка, все равно растет? Эксперты и игроки рынка отмечают два фактора - дефицит денег в стране (да и вообще в мире) и ненадежность застройщиков (которая, собственно, проистекает из-за дефицита денег).

Что будет на финансовом рынке через два месяца, не возьмется предсказать никто. Но легким этот год для банков и строителей явно уже не будет.