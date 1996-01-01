Профсоюзы попросят повышения зарплаты

7 октября в 85 странах мира - участницах Международной конфедерации профсоюзов - пройдет Всемирный день действий профсоюзов. Профсоюзы будут требовать достойной оценки труда. Планируется, что в митинге примут участие около 3000 человек. Он начнется в 15 часов на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке.