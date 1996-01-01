Финансовый кризис не мешает росту объемов кредитования

Объемы кредитования в РФ продолжают расти, несмотря на финансовый кризис, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей УЛЮКАЕВ, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Темпы роста по итогам 8 месяцев немного ниже, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Мы ориентировали банки на темпы роста 35-40%, но видим, что банки пока идут выше - за 40%", - сказал он, добавив, что статистика сентября также показывает, что рост есть. В то же время он не исключил, что, возможно, в октябре картина будет меняться.

А.Улюкаев отметил, что в ЦБ РФ создана специальная рабочая группа, которая внимательно следит за ситуацией. "Мы в течение сентября испытывали беспокойство и ожидали других цифр, но сокращение темпов роста происходит очень медленными темпами, существенно меньше, чем мы ожидали", - сказал он.