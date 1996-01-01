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Госдума приняла закон о приеме платежей физлиц через терминалы
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Законопроект регулирует отношения, возникающие при приеме от физических лиц платежей с использованием платежных терминалов.
Как заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта Владислав РЕЗНИК, по предложению Сбербанка РФ в законопроект включено требование о наличии договора страхования ответственности платежного агента.
В частности, платежный агент может быть допущен к осуществлению деятельности по приему платежей физических лиц при наличии договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по агентскому договору с получателем платежей либо банковской гарантии. Кроме того, по словам депутата, особые требования, предъявляемые к кассовому чеку, выдаваемому платежным агентом плательщику, позволят обеспечить прозрачность работы терминалов в рамках осуществления контрольных функций со стороны государственных органов.
Законопроект содержит требование об использовании контрольно-кассовой техники, которое, по мнению авторов, позволит обеспечить надлежащий контроль за движением наличных денежных средств и позволит платежным агентам соблюдать кассовую дисциплину. Кроме того, согласно законопроекту, деятельность операторов будет контролироваться Росфинмониторингом.
"Принятие законопроекта позволит завершить процесс законодательного урегулирования и упорядочивания отношений в сфере приема платежей физических лиц, а также обеспечит прозрачность в осуществлении этой деятельности", - уверен В.Резник.
Законопроект прошел все необходимые экспертизы, заверил депутат.
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