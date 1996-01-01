В надежность российской финансовой системы верит половина россиян

Центр стратегических исследований компании "Росгосстрах" провел специальное исследование, охватившее 44 города России, включая все города с населением более 500 тыс. человек. Главной целью исследования стало выявление изменений в поведении потребителей на рынке финансовых услуг.

"В связи с изменениями в финансовом поведении россиян первоочередной интерес представляет устойчивость массового потребителя к кризисам - если потребители финансовых услуг превратятся в "бегущее стадо", не выдержит ни одна, даже самая прочная финансовая система. Замер, проведенный в последней декаде сентября, показал, что парадоксальным образом в последнее время доверие россиян к надежности финансовой системы не упало, а выросло. Причем впервые доля тех, кто верит в ее устойчивость, превысила число тех, кто не разделяет такого убеждения. Очевидно, активная работа властей по пресечению острой фазы кризиса, а также работа СМИ в убеждении россиян относительно надежности российских финансов дает свои плоды", - отмечается в отчете "Росгосстраха".

При этом наибольшее доверие российской финансовой системе высказывают молодые и образованные люди с довольно высоким уровнем дохода. По мнению экспертов, дело здесь в том, что у этой группы достаточно собственных знаний, чтобы судить о реальном положении дел в финансовой сфере. В целом же 58% россиян не ожидают в нашей стране кризиса, подобного тому, что произошел в нашей стране в 1998г. За последнее время только 2% жителей крупных и средних городов забрали деньги из банков, а 48% не собираются этого делать. Только 7% жителей крупных и средних городов считали на конец сентября, что потеряли деньги, несмотря на то, что мировой финансовый кризис продолжается уже больше года.

"Доверие к финансовой системе страны определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, на его рост влияет время, истекшее с момента последнего серьезного финансового кризиса: люди склонны проецировать в перспективу свой прошлый опыт, поэтому их вера в будущую устойчивость финансовой системы растет по мере того, как стираются воспоминания о финансовых потрясениях 90-х, повлекших за собой потерю накоплений и доходов. Во-вторых, доверие к финансовой системе прямо связано с наличием опыта пользования финансовыми инструментами - чем чаще потребитель сталкивается с банками, страховыми компаниями, ПИФами, тем меньше страха перед ними он испытывает, тем лучше он понимает особенности их работы и может делать собственные оценки их надежности. И, наконец, надо помнить, что потребители часто маскируют простую нехватку денег для создания накоплений недоверием к надежности финансовых институтов", - отмечается в отчете "Росгосстраха".

Поэтому, по мнению экспертов компании, для повышения доверия к финансовой системе большое значение имеет увеличение числа тех, кто может сберегать часть своих доходов и инвестировать их в финансовые инструменты. Проще говоря, при бескризисном развитии экономики и росте доходов населения доверие к финансовой системе - это вопрос времени.

В отчете отмечается также, что за последние годы среди россиян заметно выросло число "регулярных сберегателей", а также и число тех, кто откладывает средства от случая к случаю. Эта тенденция опирается на рост доходов населения. При этом среди "регулярных сберегателей" распространена наибольшая вера в долгосрочную надежность российской финансовой системы - эти люди располагают средствами для инвестирования и имеют достаточный опыт работы с финансовыми инструментами, который обеспечивает им определенную уверенность в будущем.

Из важных тенденций надо отметить увеличение доли доходов, которую откладывают потребители, делающие сбережения - она выросла с 14% в 2006 г. до 21% в 2008 г. Это свидетельствует о росте благосостояния и соответственно инвестиционных возможностей российского населения.

Рост доверия к финансовой системе проявляется также в увеличении срока, на который россияне готовы инвестировать свободные средства. Если во второй половине 2006 г. он составлял 2,8 года, то к середине 2008 г. средний срок инвестирования вырос до 3,1 года.

Финансовый кризис в США, развивавшийся на протяжении последнего года, сильно изменил предпочтения россиян относительно валют, в которых делаются сбережения: девальвация доллара сильно подорвала веру в него как инструмент долгосрочных накоплений. Поэтому по сравнению с 2006 г. значительно выросла доля российских потребителей, предпочитающих откладывать средства в рублях и евро.

За последние полтора года не произошло заметных изменений в целях, на которые россияне откладывают средства: на первом месте, как и прежде, находится накопление как средство страхования (на случай непредвиденных обстоятельств). В числе основных целей накопления находятся также образование и поддержка детей, покупка и ремонт квартиры, а также обеспечение безбедной старости. Путешествия и отдых попали в число основных целей накопления, вероятно, случайно, в связи с тем, что опрос 2008 г. проводился летом, в разгар туристского сезона.