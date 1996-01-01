Вся надежда - на мэра и губернатора

Зарплата учителей во Владивостоке за последние четыре года увеличилась почти в два раза и достигла среднекраевого уровня по всем отраслям, а у некоторых преподавателей даже превышает его. Все больше выпускников педагогических вузов со студенческой скамьи идут работать по профессии.

"Не для того я пять лет училась, чтобы на рынке торговать, - объясняет свой выбор учительница средней школы № 55 Владивостока Татьяна СЕМЕНКО. - Да и зарабатываю я для молодого специалиста неплохо. В новом учебном году зарплату мы еще не получали, а за май мне выдали 17 тыс. 200 руб."

Правда, это при максимальной нагрузке на молодого учителя математики. Базовый оклад у нее составляет 6000 руб. Но к нему плюсуются надбавки: за разряд по тарифной сетке, за двухлетний стаж, дальневосточный коэффициент. Очень важно, какова учебная нагрузка у педагога. У Татьяны - 32 часа в неделю. Кроме того, учитывается дополнительная работа. За проверку тетрадей - 500 руб. За классное руководство - по 40 руб. за каждого ученика в классе. Есть и премиальный, так называемый, надтарифный фонд, из которого поощряются учителя за хорошую работу. Плюс оплата индивидуальных занятий на дому с учениками, которым необходимо особенно подробное объяснение материала. За каждого из подопечных - по 512 руб. в месяц.

"Нормальной считается нагрузка на учителя в 18 часов в неделю. В этом случае преподаватель высшей категории, имеющий классное руководство, будет получать в среднем 9 тыс. 200 руб.", - сообщила "ЗР" председатель городского профсоюза работников народного образования Людмила КАРАМОВА.

Тем не менее учитель-бюджетник уже может заработать больше, чем многие рядовые работники коммерческих отраслей. Власти хвастаются, что, по последним статистическим данным, заработная плата в Приморье с учетом банкиров, руководителей крупных предприятий и т.д. выросла до 15 тыс. 631 руб. Судя по цифрам, заработок учителей рос опережающими темпами.

Специалисты профсоюзного комитета народного образования Владивостока по просьбе "ЗР" рассчитали среднюю зарплату учителя в краевом центре Приморья за последние четыре года. Для примера взяли заработок преподавателя русского языка высшей категории с нагрузкой в 18 часов, ведущего классное руководство:

2004 г. - 5 тыс. 340 руб.

2005 г. - 6 тыс. 219 руб.

2006 г. - 8 тыс. 324 руб.

2007 г. - нет данных.

2008 г. - 10 тыс. 300 руб.

С 1 декабря 2008 года в соответствии с 583-м постановлением Правительства РФ фонды заработных плат учителей увеличиваются на 30%, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь ГЛЕБОВА. Эти средства должны использовать для "стимулирующих надбавок" к зарплате учителям.

Количество надбавок уменьшится, например, за проверку тетрадей будут платить в базовой ставке. Она будет не меньше нынешней зарплаты, но составит примерно 70% от всей суммы. К основной части будут выплачиваться премиальные в размере 30%. Специалисты полагают, что такая система упростит начисление зарплаты учителям.

Правда, Приморье воспользуется этими федеральными средствами не раньше 2010 года, пояснили "ЗР" в администрации края. Для введения в действие новой системы оплаты труда учителей уже разработано соответствующее постановление. В случае, если юристы его согласуют и губернатор подпишет, документ вступит в силу с апреля 2009 года. Кроме того, с 1 сентября 2009 года администрация Приморья на 7% увеличит базовые тарифы и ставки учителей. Администрация Владивостока решила помочь директорам школ. Специалисты мэрии разработали муниципальный правовой акт (МПА) "Положение об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока", который уже одобрил профильный комитет городской думы.

"Новая система оплаты труда ставит заработную плату руководителей в зависимость от качества их работы, - пояснил депутатам заместитель главы администрации Владивостока Константин МЕЖОНОВ. - Так, размер должностного оклада руководителя устанавливается равным средней заработной плате педагогических работников возглавляемого им учреждения. К должностному окладу руководителя устанавливаются доплаты за объёмные показатели масштаба управления муниципальным общеобразовательным учреждением. Предусматриваются выплаты стимулирующего характера за показатели качества профессиональной деятельности. Таким образом, новая отраслевая система оплаты труда ориентирована на результат и оценку качества работы руководителя муниципального общеобразовательного учреждения".

По расчетам специалистов, зарплата директоров школ благодаря новой системе оплаты их труда вырастет с 11 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в месяц. Кроме того, педагоги отмечают улучшение финансирования школ.

Преподаватели надеются, что администрация Владивостока найдет средства и для выплаты надбавок рядовым учителям. Так, например, в некоторых крупных городах мэры доплачивают учителям из муниципального бюджета довольно крупные суммы. Благодаря этим доплатам средняя зарплата учителя в Москве уже превысила отметку в 23 тыс. руб. А в элитных гимназиях представители особенно востребованных дисциплин, например учителя иностранных языков, могут зарабатывать и по 80 тыс. руб.