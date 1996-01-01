Российскую экономику находят слишком горячей

Согласно результатам исследований Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), российская экономика, даже несмотря на продолжающийся рост ВВП, перегрета. Эксперты отмечают основные признаки перегрева: ускоряющаяся инфляция, высокая степень использования капитала, рост зарплаты, инфраструктурные ограничения и ухудшение состояния счета текущих операций. Более того, аналитики международных финансовых организаций считают, что российское правительство должно заняться, в первую очередь, борьбой с инфляцией. Так, на данный момент инфляция в годовом исчислении составляет около 15%, а с начала года этот показатель достиг 9,8%. Минэкономразвития России (МЭР) прогнозирует инфляцию на уровне 0,4% в сентябре, как и месяцем ранее.