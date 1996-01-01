Внешнеторговый прием

Во Владивостоке прошел форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Правовые и экономические аспекты развития международной торговли". В его работе приняли участие представители бизнес-сообщества и правовых институтов России, Кореи, КНР, США, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Казахстана и Монголии.

"Этот форум важен не только для представителей бизнеса наших стран, но и для всех людей, живущих в регионе. Приморский край сегодня является площадкой для эффективной интеграции России и стран Тихоокеанского бассейна, точкой роста, которая будет определять развитие региона в XXI веке", - сказал губернатор края Сергей ДАРЬКИН на церемонии открытия форума.

Председатель Высшего арбитражного суда Антон ИВАНОВ также отметил возрастающую роль Приморского края в мировых экономических и политических процессах. "Мы не случайно выбрали Владивосток местом проведения форума. Это наша своеобразная "интеллектуальная инвестиция" в развитие Приморья, которая позволит активизировать правовые процессы в крае", - отметил он.

Эффективность и успешность бизнеса на международном уровне напрямую зависят от того, насколько понятны и согласованы "правила игры" для всех участников этого процесса. Гости форума не только обсудили перспективы развития международной торговли между странами АТР, но и выработали единую позицию по самым разным вопросам, касающимся правового регулирования экономического сотрудничества.