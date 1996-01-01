Вернуть шоппинговый НДС теперь можно и на "Второй речке"

С 18 сентября Дополнительный офис ВТБ 24 "Вторая речка" во Владивостоке пока единственный в Дальневосточном округе принимает чеки Tax free Shopping к оплате. Комиссия за услугу по оплате чеков не взимается. Чеки Tax Free Shopping - это международная программа компании Global Refund, позволяющая гражданам получать денежное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Воспользоваться услугой могут те, кто возвращается из-за рубежа с покупками, сделанными в магазинах с эмблемой Tax Free Shopping. В зависимости от налогового законодательства страны пребывания возвращаемая сумма НДС составляет от 10 до 20% от стоимости товара.