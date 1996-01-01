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Китай "обрулил" ВТО
Несколько лет назад Китай ввел специальную 25-процентную пошлину на импорт автомобильных деталей вместо обычной 10-процентной - в случае если стоимость этих деталей составляет более половины стоимости самой машины. (Такой же пошлиной облагаются и новые иномарки.) Это было сделано для того, чтобы стимулировать иностранных автостроителей больше использовать детали местного производства и сокращать импорт. Но США, Евросоюз и Канада заявили, что данный тариф противоречит правилам ВТО. В июле это подтвердила и сама организация, штаб-квартира которой находится в Женеве.
Конечно, Китай может обжаловать это решение. Но пока его правительство нашло другой способ сократить массированный автомобильный импорт. 13 августа оно объявило о новом "экологическом" налоге, который вступил в силу с 1 сентября. Он призван способствовать сокращению потребления топлива и борьбе с загрязнением атмосферы. Вместо того чтобы продолжить курс на повышение налога на топливо, который в июне уже был повышен на 20%, правительство теперь облагает повышенным налогом автомобили, потребляющие слишком много горючего. И вот удивительное совпадение - он затрагивает преимущественно иномарки.
Автомашины с объемом двигателя более 4,1 л будут облагаться 40-процентным налогом с продаж, что вдвое выше, чем сейчас. Владельцы автомашин с двигателями от 3 до 4,1 л будут платить 25% вместо 15%. Зато налог на малолитражки (менее 1 л) снижается с 3% до 1%. На другие автомобили сохраняется ныне действующий налог 8% и 10%.
Правительство заявляет, что новая шкала налогов будет стимулировать людей приобретать более экономичные автомашины. Это также поддержит китайских автопроизводителей, поскольку они, как правило, ставят на свою продукцию двигатели объемом до 2,5 л. Так что пострадают зарубежные автопроизводители, которые выпускают более мощные машины. В то же время статистика показывает, что именно импортные авто с мощными двигателями установили в первой половине 2008 года рекорд продаж - прирост составил 26%, или 80 700 единиц. Импорт автомашин с двигателями объемом 3 л вырос более чем на 50%, а импорт спортивных автомобилей - на 79%.
Однако еще до введения нового налога появились первые признаки замедления. Если в первой половине года китайский автомобильный рынок шел в гору - вразрез с глобальной тенденцией, то сейчас повышение цен на топливо и слабость фондовых рынков начинают приводить к оттоку покупателей. И хотя ожидается, что в целом за год продажи вырастут на 8-10%, следует иметь в виду, что это вдвое меньше, чем прогнозировалось в начале года, и гораздо меньше, чем то, на что надеялись иностранные автопроизводители.
Новый китайский налог действительно грамотный. Он будет способствовать сокращению потребления топлива и импорта иномарок, поддержит местных автопроизводителей и может привести к улучшению состояния окружающей среды. А также положит конец дальнейшим надоедливым нотациям со стороны Женевы.
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