Сахалинский бюджет ставит рекорды

Бюджет Сахалинской области 2009 года можно назвать рекордным по приросту доходов. Их общий объем прогнозируется в сумме 48,7 млрд руб., что на 26% больше прогноза на текущий год. По некоторым данным за 8 лет - с 2000 по 2008 гг. объем бюджета Сахалинской области увеличился без малого в 10 раз - с 4 млрд до почти 40.