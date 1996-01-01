Налоговиков лишат досудебного производства

Вступление в силу нормы об обязательном досудебном обжаловании решений ИФНС, намеченное на 1 января будущего года, может быть отложено на несколько лет. Как сообщил источник в бюджетном комитете Госдумы, такую возможность сейчас обсуждают депутаты. Причина предполагаемой отсрочки кроется в традиционной медлительности налоговиков и расплывчатости законодательных норм.