Финансовый кризис : оптимизм властей может испортить народ

Пока чиновники и эксперты всех мастей успокаивают друг друга, уверяя, что "фундаментальных причин для кризиса нет", рядовые граждане восполняют пробелы в информации и знаниях слухами. Ситуация близка к панике.

Резкий обвал рубля в десятки раз, дефицит и банкротство Сбербанка - такими прогнозами щедро делятся друг с другом граждане. Водители маршрутных такси, продавцы продуктовых палаток, а также цыганки в вагонах метро лучше всякого инвестиционного аналитика расскажут о предстоящих финансовых бурях. В отделениях банков пока еще не наблюдается беспокойных толп вкладчиков, но...

Биржевые и инвестиционные аналитики не устают твердить, что оснований для "дефолта" и прочих гадостей в России нет, а есть лишь огромные золотовалютные резервы и резервные фонды, копилки "нефтедолларов", которые вытащат Россию из пламени мирового финансового кризиса.

Уже строятся прогнозы, что неспокойная обстановка на рынках продлится до середины 2009 года (в частности, такой прогноз дал Bigness.Ru Станислав САВИНОВ, аналитик ИГ "АнтантаПиоглобал").

Однако свою лепту в общую картину может внести российский народ. Фразы о "кризисе ликвидности", "закрытии бирж" и прочие мантры периодически летят с экранов телевизоров. И ложатся они на крайне благодатную почву. Напомним, в преддверии парламентских и президентских выборов конца прошлого - начала этого года, политтехнологами одной из сторон была запущена дезинформация о грядущей деноминации рубля, за которой неизбежно наступит дефолт. Связка "деноминация - дефолт" прочно укрепилась в сознании россиян с кризиса 1998 года, поэтому появление в Интернете фотографий якобы новых купюр и слухи о том, что в Сбербанк уже завозят новые деньги, оказалось достаточно, чтоб подогреть панические настроения.

Казалось бы, эти слухи уже почили в бозе, однако, судя по начинающейся суете, огонёк сомнения все же тлел в душах соотечественников.

А "русский бунт" - штука страшная. Крайний раз "бунт" мы видели в отделениях некоторых известных банков в 2004 году, во времена пресловутого "банковского кризиса". Изъятие населением вкладов сегодня может усугубить ситуацию с ликвидностью, острый дефицит которой ощущается с зимы. В условиях нынешних бурь на фондовых рынках оперативно привлечь деньги становится все более сложно (кризис доверия как-никак). Потеря депозитов может добить многие розничные банки.

"Да, паника может создать дополнительные сложности, - сказал в интервью Bigness.Ru экономист банка "Траст" Евгений НАДОРШИН. - Я надеюсь, сейчас это будет мягче, чем летом 2004 года. Тем не менее, ситуация может быть достаточно неприятной. Многие люди не очень понимают, что происходит, и не очень хотят разбираться".

По его словам, в худшем случае могут возникнуть сложности у розничных банков. Пока их почти не коснулись проблемы, в которых бьется финансовый рынок, говорит аналитик.

В настоящее время, отмечает Надоршин, наиболее "страдают" инвестиционные банки, активно вовлеченные в сеть межбанковского взаимодействия, в публичные рынки - долговые, фондовые.

"Если пойдет население, то болезненный удар будет нанесен по второй части банковского сектора. Население банкам не очень доверяет. Когда были проблемы с банком Nothern Rock , вкладчики выстроились в очередь. Я думаю, что российские банки уже морально готовы к отзыву депозитов своими вкладчиками. Я не исключаю, что они даже подготовили дополнительную ликвидность для этого", - надеется эксперт.