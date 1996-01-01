Налог на недвижимость будет введен в России в 2011 году

Налог на недвижимость будет введен в 2011 году, заявил замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ. Он сообщил, что до этого срока предстоит создать реестры объектов недвижимости и собственников этих объектов, утвердить методику массовой оценки, позволяющую определять стоимость объектов недвижимости, приближенную к рыночной стоимости, а также сравнительно простую процедуру апелляций, сообщает "Независимая газета".

Субъекты РФ смогут вводить этот налог по мере своей готовности, устанавливая собственные льготы и преференции, а его ставки, сказал Шаталов, будут намного ниже действующих, поскольку правительство не планирует увеличить совокупную налоговую нагрузку. Налоги на элитное жилье могут существенно увеличиться, а вопрос об увеличении жилищного вычета с существующего 1 млн. руб. обсуждается, но решение пока не принято.