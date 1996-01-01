Банкиры не хотят обслуживать должников

Банкиры впервые публично выразили недовольство новой редакцией закона "Об исполнительном производстве", вступившей в силу осенью прошлого года. Документ позволяет судебным приставам возложить на банки всю работу по отслеживанию движения средств на арестованных счетах.

Банкиров не устраивает увеличение собственных расходов и повышение рисков перед клиентами. Как сообщает "Коммерсант", свое недовольство новой редакцией закона "Об исполнительном производстве" банкиры высказали в письме, которое Ассоциация российских банков направила в Федеральную службу судебных приставов (текст письма АРБ размещен на официальном сайте ассоциации).

Как пояснил вице-президент АРБ Андрей ЕМЕЛИН, предыдущий закон "Об исполнительном производстве" (был принят в 1997 г.) предусматривал арест средств должника в качестве обеспечительной меры, а новая редакция - арест всех счетов должника. По словам господина Емелина, разница оказалась принципиальной. "Ссылаясь на норму нового закона, приставы требуют от банков накопления средств на счетах их клиентов для своевременного взыскания задолженности", - поясняет он. В результате банки вынуждены контролировать движение средств на счетах клиента, что влечет для них дополнительные расходы, в частности на программное обеспечение, отмечает председатель правления Собинбанка Владимир РЫКУНОВ.

Принятие нового документа также повысило риски банков, признают участники рынка. "Банки принимают исполнительный лист об аресте всех счетов должника, не зная объем его задолженности, в результате арест может быть совершен на гораздо большую сумму, и это приостановит деятельность предприятия. Клиент может предъявить претензии банку о причинении ему ущерба",- поясняет руководитель практики "Арбитраж. Конфликт. Судебные споры" юридической компании "Вегас-лекс" Андрей КОРЕЛЬСКИЙ.

В случае нехватки средств на счетах клиента после вынесения постановления об аресте банк обязан блокировать поступающие средства. "Например, могут быть заморожены средства, поступившие на счет организации на выплаты зарплат ее сотрудникам, что может стать еще одним поводом для претензий к банку", - говорит господин Рыкунов.

Кроме того, закон "Об исполнительном производстве" в его нынешнем виде противоречит закону "О банках и банковской деятельности" в части сохранения банковской тайны, отмечается в письме АРБ. "По закону "О банках и банковской деятельности" банк может предоставлять судебному приставу сведения по счетам только в пределах взыскиваемой суммы",- отмечает директор юридического департамента Москоммерцбанка Андрей ЧУРИЛОВСКИЙ.

"После этого письма, возможно, потребуется решение Минюста, которое бы четко определило, кто должен нести ответственность за средства, заблокированные сверх суммы задолженности, а также форму запроса, который ФССП направляет в кредитные организации", - говорит Андрей Корельский. В пресс-службе ФССП сообщили, что письмо АРБ находится на рассмотрении и официальный ответ на него будет направлен в АРБ в течение месяца.