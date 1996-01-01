Медведев считает падение российского рынка временным

Падение российского фондового рынка является временным явлением, он остается перспективным для вложений, заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по вопросам создания международного финансового центра.

"Та ситуация, которая на фондом рынке существует, - я уверен, что это временное явление. Она, очевидно, не отражает объективное состояние экономики. Российский фондовый рынок остается весьма перспективным для вложений, и серьезные инвесторы это понимают", - сказал Медведев.