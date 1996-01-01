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Мировой финансовый кризис лишь в начале пути
Рынок остается верен своему репертуару и после каждого утреннего "гэпа" вниз продолжает сползать и дальше. Даже заявления Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о недооцененности ряда российских компаний и активов вызвало лишь незначительный скачок вверх.
"Ситуация на общемировом рынке в 2008 г. объективно напоминает кризис начала 1973 г., который закончился в 1982 г.", - так оценила сложившуюся ситуацию на общероссийской on-line-конференции Ксения ЮДАЕВА, руководитель Центра cтратегических исследований Сбербанка России. Мировая экономика как никогда подтверждает свой цикличный характер. И если в начале 2008 г. некоторые эксперты говорили о том, что кризис уже достиг своей середины, то сегодня, напротив, неизвестно, на каком же этапе мы находимся. Более того, эксперт уверена, что акции российских компаний еще не достигли "дна".
Ксения Юдаева обратила внимание на тот факт, что рост фондового рынка, увеличение объема кредитования и падение процентных ставок уже в прошлом. Рост мировой экономики, который был характерен в 2002-2006 гг., во многом стал виновником инфляции. В США и Европе она достигла 4,5%, в Китае - 8,7 % в противовес прежним 1,5%. Быстрый экономический рост в Китае и Индии способствовал повышению спроса на товары с ограниченным предложением (нефть, энергоносители) и подстегнул инфляцию в этих странах.
США оказались в фарватере мирового экономического кризиса именно потому, что банки работали на свой страх и риск. Недвижимость стала объектом инвестиций, благодаря необеспеченным кредитам, таким образом, падение рынка ипотеки в Соединенных Штатах стало неизбежным. Мировые финансовые институты также не остались в стороне: скупая в период роста ипотечные бумаги американских банков, они потеряли впоследствии около $ 2-3 трлн.
Разумеется, неизбежным звеном в этой цепочке стала и Россия. Так, объем привлеченных средств около 20 крупнейших отечественных банков базируется именно на зарубежных заимствованиях, которые в контексте мирового кризиса стали не доступны. В свою очередь Сбербанк ориентируется лишь на 3 % от международных займов. Недостаток свободных денег в России был наиболее очевиден в марте 2008 г., аналогичная тенденция возобновилась в июле нынешнего года и длится по сию пору.
Вот несколько подсказок от Ксении Юдаевой, которые помогут россиянам не запутаться в кризисном лабиринте:
- Кредиты лучше брать в той валюте, которая является основой ежемесячного дохода.
- Скупать доллары для накоплений нет смысла, Банк России собрал необходимый запас американских денежных знаков и не намерен расширять к концу года валютный коридор, а потому рост доллара будет прекращен. Прогноз 30 руб. за доллар - это фантастика!
- Покупка недвижимости с инвестиционной целью - сегодня плохое вложение средств, в скором времени ожидается падение цен на жилье.
- Сейчас не время увеличивать свои убытки и метаться между более выгодными ставками по вкладам или бежать из паевых фондов. Минимизировать свои издержки можно, лишь воздерживаясь от резких шагов. Сегодня лишь профессионалы смогут заработать на волатильности.
Остается надеяться, что инфляция и кризис ликвидности постепенно сойдет на "нет", падение производства во все мире, которое в развитых странах не превышает 1,8%, констатирует именно этот факт. Отвечая на вопрос корреспондента "ЗР", каким окажется реальный уровень инфляции к концу 2008 г. в России, Ксения Юдаева не стала спорить с прогнозами Центробанка, предположив, что инфляция достигнет отметки ни как не менее 13,8%. Буквально через несколько месяцев кошельки россиян почувствуют, на чьей стороне правда.
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