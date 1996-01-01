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В хабаровских банках увеличился спрос на юани
Многие российские туристы, вернувшиеся на прошедшей неделе из приграничных китайских городов, таких как Суйфэньхэ, отмечают резкое падения курса рубля к юаню. Рост курса китайской валюты отмечается по обе стороны российско-китайской границы. Специалисты связывают это с резким падением курса рубля к доллару после событий в Южной Осетии.
Дальневосточники, часто выезжающие на шоппинг или отдых в приграничные китайские города, такие как Суйфэньхэ, Фуюань, Хэйхе и другие, привыкли к тому, что любой россиянин мог расплачиваться в китайских магазинах собственной валютой - рублем. Таким образом наши соседи китайцы создавали условия для привлечения большего числа русских туристов в приграничные торговые города. Однако на прошлой неделе у многих россиян, отправившихся в Суйфэньхэ и по привычке не захвативших с собой никакой валюты, возникли проблемы.
По рассказам туристов, китайские торговцы в последнее время неохотно берут рубли. При этом в китайских обменных пунктах "менялы" стали себя вести более агрессивно, а также число обманов при проведении обменных операций и покупок значительно возросло. Более того, как рассказала Инна ШИЛОВА - хабаровчанка, недавно посетившая Китай, при покупке товара на сдачу она получила фальшивую стоюаневую купюру.
При этом представители туристических фирм, отправляющих туристов в провинции Фуюань и Хэйхэ, отрицают, что китайцы отказываются от рублей. "Как брали, так и берут рубли", - отвечают они. Вместе с тем по обе стороны российско-китайской границы эксперты наблюдают падение курса рубля относительно юаней.
Так, рост цен на китайском валютном рынке подтверждает генеральный директор туристической фирмы "Азия-трэвэл" Светлана РОСТОВА, по словам которой в конце прошлой недели в Суйфэньхэ 10 юаней стоили 38, 5 руб., а в Харбине - уже 40. Заметим, что еще месяц назад за 10 юаней в Китае платили не больше 33,5 рублей. Хабаровские банки также отметились ростом цен на китайскую валюту. Так, в "Сбербанке" цена на юани за месяц выросла на 60 копеек и составляет сейчас 38,6 руб. за 10 юаней. "Далькомбанк", в начале августа державший цены на уровне 38 руб. за 10 юаней, повысил цены на 75 коп., а "Региобанк" поднял ставку ровно на рубль, теперь в этом банке юани продают по 38,5 руб.
Во всех хабаровских банках, торгующих этой валютой, пресс-службы подтвердили "ЗР", что спрос на юани вырос, так же, как и цены на них. Кроме прочего, лихорадка на валютном рынке стала настоящим шоком и для многих китайцев. У части торговцев на руках оказались большие суммы в российских рублях, которые стали стремительно "таять". Неудивительно, что торговцы отдали предпочтение своей валюте или более твердой - американской.
Между тем заместитель начальника управления по туризму правительства Хабаровского края Виктория ХАН прокомментировала ситуацию так: "Ни одной международной конвенцией не предусмотрено право расплачиваться на территории государства чужой валютой. То, что делали китайцы, - вне рамок законодательства".
То есть никаких рычагов управления со стороны государства на то, чтобы повлиять на ситуацию, не существует ни у китайского, ни тем более у российского правительств. А у туристов выход один - запасаться в дорогу долларами или юанями.
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