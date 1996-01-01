Далькомбанк стал 55-м в рейтинге по объему депозитов частных лиц

Центр экономического анализа "Интерфакс" подготовил рэнкинг "Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением", в котором по результатам 2-го квартала 2008 г. Далькомбанк занимает 55 место. В топ-10 крупнейших банков вошли "Сбербанк России" (1 место), "ВТБ-24" (2 место), "Банк Москвы" (3 место), "Росбанк" (4 место), "Уралсиб" (7 место), "Альфабанк" (8 место), "Возрождение" (9 место). Среди дальневосточных банков в рэнкинге отмечены: "Восточный экспресс банк" (Благовещенск, 41 место), "Азиатско-Тихоокеанский банк" (Благовещенск, 87 место), "Примсоцбанк" (Владивосток, 93 место), "Дальневосточный банк" (Владивосток, 107 место), "Региобанк" (Хабаровск, 108 место), "Приморье" (Владивосток, 158 место), "Алмазэргиэнбанк" (Якутск, 172 место).