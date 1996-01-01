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Кризисные рекомендации
Дыхание кризиса сегодня чувствуют не только рядовые россияне, но и финансисты. "Дефолта не будет!", - твердят они, но советуют, как с наименьшими потерями пережить начавшийся кризис.
Главный экономист Сбербанка России Ксения ЮДАЕВА считает, что нынешний финансовый кризис продлится еще долго. Потенциальным инвесторам она советовала настроиться не на получение прибыли, а на минимизацию убытков. "В связи с изменением ситуации на глобальных рынках российские банки вынуждены менять свою политику внутри страны и обратить внимание на вкладчиков. Те, кто раньше не замечал их существования, начали активно привлекать вкладчиков за счет высоких процентных ставок, одновременно все банки, в связи с ростом стоимости пассивов, стали повышать ставки по кредитованию", - рассказывает Ксения Юдаева.
"Сейчас очень рисковая ситуация на финансовых рынках во всем мире и в России тоже. Не пытайтесь гоняться за доходами, сейчас главное - это сохранить свои сбережения или даже минимизировать потери, а не получить максимальные доходы", - считает специалист. По ее словам, наиболее подходящим для этого финансовым инструментом является банковский депозит. Вкладывать деньги в фондовый рынок, недвижимость или валюту иностранных государств она не советовала.
Директор представительства в Хабаровске инвестиционной компании "Тройка Диалог" Наталья ВОЙЧУК согласна с Ксенией Юдаевой в том, что сложная ситуация на фондовом рынке России связана с нестабильностью мировой экономики. Она констатировала, что индекс РТС сейчас находится на уровне начала 2006 года.
Между тем, по словам Войчук, "для тех, кто планировал инвестировать в российский фондовый рынок, сейчас подходящее время "войти" в него, так как большинство бумаг можно купить по более дешевым ценам, с дисконтом 30-70 % по сравнению с началом этого года.
Для инвесторов рекомендации "Тройки Диалог" остаются прежними: дождаться разрешения ситуации. "Рост рынка неизбежен, как неизбежно возвращение маятника часов. Качнувшись в одну сторону, он всегда вернется в другую", - сказала глава инвестиционной компании. По ее словам, концентрировать сбережения в одном активе не стоит. "Я рекомендую иметь в своем инвестиционном портфеле и недвижимость, и депозиты, и обязательно - инструменты фондового рынка. Финансовый кризис удлинил сроки возврата инвестиций для существующих инвесторов, однако для "новичков" это шанс купить активы "с распродажи", - сказала она.
Что касается иностранной валюты, то тут Наталья Войчук согласилась с главным экономистом Сбербанка. По ее словам, накопления и сбережение средств в иностранной валюте оправданы только в том случае, если большинство расходов инвестора в этой валюте.
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