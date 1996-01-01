Долларовые вклады не привлекательны

Вклады в валюте, в подавляющем большинстве это доллары США и евро, не пользуются особой популярностью среди приморцев.

Их доля в общем объеме вкладов достигает в среднем 11%. Но в различных банках варьируется от 2% до 23% от общего объема. В то время как рублевые вклады занимают в общей доле у различных банков от 77% до 98%.