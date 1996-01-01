Через банкоматы Региобанка можно пополнить web-кошелек

Пополнение кошельков Webmoney доступно всем пользователям карт Visa Региобанка в любом МИНИ-ОФИСе (банкомате). Это удобный сервис для тех, кто предпочитает осуществлять платежи через сеть Интернет. В МИНИ-ОФИСЕ Региобанка клиент может приобрести пин-код компании "Сервис-Онлайн", при помощи которого осуществляется перечисление денежных средств на платежную систему Webmoney.