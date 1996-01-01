"Вредные" выплаты ушли от ЕСН

Суммы, выплачиваемые работникам вместо выдачи молока и других равноценных продуктов "за вредность", не облагаются единым социальным налогом. Как разъяснили налоговики в информационном сообщении, размещенном на сайте ФНС, эквивалент стоимости "вредного пайка" является компенсационной выплатой на основании статьи 222 Трудового кодекса. А таковые в соответствии с пунктом 2 статьи 238 Налогового кодекса освобождены от ЕСН, напомнили контролеры.