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Минздравсоцразвития реформирует оклады бюджетников
До 20 сентября Минздравсоцразвития России определит критерии оценки эффективности труда федеральных бюджетников. Какими они будут, в точности неизвестно. Однако, судя по рекомендациям того же министерства, опубликованным к началу сентября, конечный размер зарплаты врачей, учителей, работников культуры будет зависеть от благосклонности их руководителей.
Минздравсоцразвития укладывается в график перехода федеральных бюджетных учреждений на новую систему оплаты труда, утвержденный правительством еще 5 августа. К сентябрю у ведомства Татьяны ГОЛИКОВОЙ уже были готовы рекомендации госорганам по разработке условий оплаты труда сотрудников. Реформа коснется 3 млн человек, в основном сотрудников здравоохранения, образования, культуры и спорта, соцуслуг.
С 1 декабря зарплату бюджетника разделят на две части. Базовый оклад (на него приходится 70% общего дохода) будет зависеть от образования, профессиональной подготовки и квалификации. Остальную часть (30%) работник будет получать за счет повышающих коэффициентов. Поощрительные выплаты начисляются руководителем учреждения по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год. При определении размера премий Минздравсоцразвития рекомендует учитывать успешное и добросовестное исполнение обязанностей, инициативу, творчество и применение современных методов организации труда, качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, а также выполнение особо важных работ. По оценкам министерства, новая система поднимет доходы бюджетников на 30%, а зарплаты квалифицированных кадров могут вырасти в два раза и более. Так, по словам замглавы Минздравсоцразвития Александра САФОНОВА, зарплата преподавателя московского вуза со средним уровнем финансирования может увеличиться до 100 тыс. руб., а зарплата врача в диспансере с нынешних 10 тыс. до 20 тыс. руб. При этом никто не будет получать меньше, чем получает сейчас.
По мнению первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, нововведения повысят конкурентоспособность бюджетных учреждений. Оппоненты реформы утверждают, что результат выработки бюджетника сложно оценить объективно. "Если в тарифной сетке действовала система аттестаций, то сейчас все отдается на усмотрение руководителя", - утверждает депутат Госдумы Оксана ДМИТРИЕВА. По ее словам, критерии, которые Минздравсоцразвития обещает подготовить до 20 сентября, тоже не гарантируют справедливость начислений.
По мнению менеджера по персоналу компании "Грант Торнтон" Людмилы ГАЙДАЙ, свести к минимуму злоупотребления со стороны руководства можно, если бонус самого руководителя будет зависеть от эффективности работы его подчиненных. Другим способом защиты от волюнтаризма руководителей, по словам заместителя гендиректора АКГ "Развитие бизнес-систем" Евгения КОНОВАЛОВА, могут стать попечительские советы. Но добиться зарплаты для тех же врачей, сопоставимой с доходом их коллег в частных клиниках, все равно не получится. "Услуга бюджетной клиники должна быть востребована у клиентов", - говорит г-н Коновалов.
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