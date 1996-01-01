Банки придерживают доллар

Бешеная скачка курса доллара началась аккурат после грузино-осетинского конфликта "летней редакции". Глобальные геополитические процессы не оставили в стороне и обменные пункты Владивостока. Нестабильная ситуация с курсом валюты заставляет банки попридержать американский доллар, именно поэтому некоторые "обменники" даже приостановили продажу долларов США.

Некоторые эксперты полагают, что дорогая нефть и сильный рубль, которые раньше поддерживали российский фондовый рынок, развернулись и распугали инвесторов. Действительно, картина на сегодня такова: если 3 сентября за американский доллар приморские банки давали максимум 24,72 руб., а продавали за 25,10 руб., то уже 5 сентября максимальный уровень покупки доллара у населения составил 25,22 руб., а продажи - 26! Разница между покупкой и продажей доллара в обменных пунктах краевого центра колеблется от 39 копеек до 2 руб.

Как рассказала "ЗР" начальник отдела по маркетингу и рекламе Примтеркомбанка Мария ГОРОХОВА, на сегодняшний день никакого дефицита долларов в нашем банке не наблюдается, продажа и покупка ни в коем случае не ограничиваются.

"Скорее всего, подобная позиция банков обусловлена не столько желанием финансовых организаций получить дополнительную прибыль, сколько опасениями получить убытки, вызванные непрогнозируемыми изменениями курса, - замечает наша собеседница.

Специалисты банка "Меркурий" в свою очередь отметили, что при отправке денежных переводов, объемы которых ежегодно увеличиваются в летние месяцы, не наблюдается рост спроса на наличную валюту США.

Тем не менее при дальнейшем росте курса доллара последующий рост спроса со стороны населения действительно возможен. К тому же, по прогнозам аналитиков, укрепление валюты США может быть долгосрочной тенденцией.

Вероятнее всего, что рост валюты в начале осени вполне традиционен. Летнее затишье подошло к концу, и народ вспомнит о столь дорогом сердцу и все еще стабильном американском долларе.