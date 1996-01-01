С начала сентября в России вновь существенно подорожала ипотека

В ответ на решение Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ужесточить требования к заемщикам ставки по жилищным кредитам подняли сразу несколько крупных банков. Теперь квартиру по ипотеке могут купить только состоятельные семьи с месячным доходом порядка $2,5-3 тыс. на человека.

Прогнозы аналитиков неутешительны: в ближайшем будущем ипотека останется недоступной для подавляющего большинства (90%) россиян.

Проблемы в российской ипотечной системе начались в этом году после кризиса на рынке недвижимости США. Если раньше продавцы квартир на российском рынке успешно наращивали реализацию жилья через ипотеку, которую отечественные банки без проблем рефинансировали за рубежом, то теперь канал дешевых и "длинных" денег оказался перекрыт. В итоге банки ужесточили требования к заемщикам и подняли процентные ставки.

Уже весной банки стали ориентироваться только на "белую" зарплату клиентов, требуя от них справку о доходах по форме 2-НДФЛ, а некоторые распространили это требование и на поручителей. Повышение ставок произошло на фоне роста стоимости недвижимости. В итоге за полгода средний размер ипотечных кредитов в Москве вырос со $150 000 до $220 000, в регионах - с $40 000 до $60 000. Такая долговая ноша оказалась по карману лишь небольшому числу россиян. По данным Российской гильдии риэлторов (РГР), в июле 2008 г. доля сделок с применением ипотечных схем снизилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за дороговизны ипотечных кредитов по всей России возрос их невозврат. По данным Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН), на конец второго квартала 2008 г. ипотека номинально фигурировала в продуктовой линейке 123 банков, однако в реальности кредиты выдавали не более трети.Те банки, которые пока не отказались от ипотечных программ, продолжают повышать ставки.

С 1 сентября сразу несколько крупных банков объявили о повышении процентов по ипотечным займам. В частности, на 0,5% до 12,2-14,95% подорожали кредиты "ВТБ 24". Еще раньше ставки подняли Сбербанк и Альфа-банк.

Массовый рост ставок по ипотеке спровоцировало заявление Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объявившее о своем намерении с 15 сентября изменить подход к выкупу закладных и ценообразованию.Размер оплаты будет всецело зависеть от конъюнктуры. Кроме того, с 15 сентября кредиты будут предоставляться на основе сложной формулы, в которой учтут не только срок заимствования и первоначальный взнос, но и другие факторы риска, например, регион.

Сокращение доли ипотечных сделок и рост невозврата уже выданных средств заставили экспертов говорить о кризисе российской ипотечной системы, аналогичном тому, который наблюдается в мире, Европе и США.