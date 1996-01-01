Профсоюзы готовы к акции протеста

Профсоюзы Приморья готовятся к Всероссийской акции протеста против высоких цен на топливо. На предприятиях края завершается сбор подписей в поддержку требований профсоюзов остановить рост цен на топливо на внутреннем рынке страны, установить причины скачка цен и наказать виновных, обеспечить стабильный рост зарплаты.

Заканчивается процесс подготовки массовых акций протеста в городах и районах края - они пройдут 10 сентября. Как сообщил председатель профкома "Ярославской горнорудной компании" Валерий ОНИСЕНКОВ, в поселке уже более 1000 человек оставили свои подписи на подписных листах. В митинге, который пройдет у администрации поселка Ярославский, примут участие работники ГРК, учителя, врачи, члены совета ветеранов. В Большом Камне и Дальнегорске пикеты будут выставлены у автозаправок, участники пикетов вручат их владельцам "черные метки".

По мнению председателя Федерации профсоюзов края, депутата ЗС ПК Виктора ПИНСКОГО, повышение цен на топливо - не проблема одних автомобилистов. В результате действий нефтекомпаний спровоцирован рост цен на все базовые товары и услуги. Нарушено право граждан России на достойную жизнь. ФППК призвала все общественные организации поддержать 10 сентября акцию протеста профсоюзов.