Власти Сахалинской области и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Сахалинской области и ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) подписали соглашение о сотрудничестве. На встрече с руководителем банка Юрием ТРУШИНЫМ губернатор Александр ХОРОШАВИН сообщил, что на днях будет приниматься стратегия развития рыбной отрасли региона. Документ позволит бизнесу активно пользоваться продуктами сельскохозяйственного банка. Ю.Трушин также встретился с рыбопромышленниками региона и призвал их к активному сотрудничеству с банком. По его данным, банк готов предоставить рыбопромышленным компаниям, экспортирующим продукцию в Японию, кредиты в иенах.