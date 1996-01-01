Якутия рассчитывает на повышение кредитного рейтинга Standard & Poor's

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может пересмотреть кредитный рейтинг Якутии в сторону повышения.

В рамках процедуры ежегодного пересмотра кредитного рейтинга в Минэкономразвития Якутии состоялось совещание с представителями Standard & Poor's.

В ходе встречи экспертам агентства была представлена презентация о плане социально-экономического развития Якутии до 2011 года, а также обсуждены вопросы о текущем экономическом состоянии отраслей республики и перспективах реализации крупных инвестиционных проектов. Присвоение нового кредитного рейтинга откроет перед Якутией новые возможности.