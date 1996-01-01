Азиатско-Тихоокеанский Банк получил оценку "Эксперта"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Азиатско-Тихоокеанскому Банку рейтинг кредитоспособности А "Высокий уровень кредитоспособности".

Факторами, определившими высокую оценку "Эксперта РА", являются: высокая рентабельность капитала (49,08 %) и активов (6,53 %); диверсифицированность бизнеса; широкая сеть отделений, расположенных в 11 субъектах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) - одна из самых динамично развивающихся кредитных организаций на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. С 2005 года валюта баланса банка увеличилась в 25 раз и составила более 16 млрд рублей. В настоящее время "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) занимает от 1% до 15% в различных сегментах рынка. География присутствия: Амурская, Иркутская, Сахалинская области; Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Красноярский края; республики Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия; Еврейская автономная область. До конца 2008 года планируется расширить региональную сеть до 100 отделений.