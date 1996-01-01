Сахалин-Вест попал в трудное положение

Слухи о банкротстве банка Сахалин-Вест породили ажиотаж вокруг финансового учреждения и повлекли острый дефицит ресурсов, необходимых для обслуживания клиентов, сообщается в пресс-релизе банка.

Ситуация усугубляется тем, что дефицит возник на фоне стагнации рынка межбанковских кредитов, традиционно являющегося источником быстрого пополнения ликвидности банков, сезонной активности кредитования и уменьшения объемов привлечения ресурсов от населения. В связи с этим банк ввел ограничения на некоторые операции. Руководство банка заверяет вкладчиков, что это временные меры. Чтобы снять напряженность, банк открыл дополнительные операционные кассы и запустил новые банкоматы для обслуживания владельцев пластиковых карт "Золотая корона". По решению губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА из регионального бюджета в помощь банку было перечислено более 240 млн руб. в счет досрочного погашения кредитов, выданных банком "Сахалин-Вест" муниципальным образованиям.