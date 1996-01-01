Альфа-Банк: перспектива - в регионах

В июле Владивосток и Хабаровск посетили представители топ-менеджмента банковской группы "Альфа-Банк". Председатель правления Рушан ХВЕСЮК рассказал "ДК" о стратегии развития крупнейшего частного банка России и о том, какую роль в ней играют регионы.

- Рушан Федорович, какова цель вашего визита на Дальний Восток?

- Это одновременно и внутренняя работа с подразделениями банка, позволяющая охватить максимальное количество сотрудников, познакомить их с планами дальнейшего развития (не просто озвучив цели, но еще и назвав мотивы), и возможность встретиться с крупнейшими клиентами региона и представителями органов власти.

Подобные поездки - обычная практика банка. Посетив Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, через две недели мы отправимся еще по семи регионам.

- Какова региональная стратегия развития филиальной сети банка и какое место в ней вы отводите территории, расположенной восточнее Байкала?

- Поскольку прирост доходов в значительной степени ожидается именно от регионов, конечно, мы уделяем им большое внимание. Дальний Восток не исключение. Сегодня наши представительства работают во Владивостоке, Находке, Хабаровске, Якутске, Южно-Сахалинске, и мы намерены продолжать открытие новых филиалов отделений и дальше.

Концепция регионального развития банка действует уже на протяжении нескольких лет: сегодня он представлен в 11 часовых поясах. Все основные направления нашего бизнеса работают и в регионах, за исключением самостоятельного блока инвестиционного банка (этот продукт - "штучный товар" - мы можем продавать непосредственно из Москвы). Нам уже удалось достичь единства стандартов обслуживания для розничного бизнеса, следующий шаг - проект "Евразия" - рассчитан на корпоративных клиентов. Это качественно новая система работы на основе многофункциональной и самой современной IT-платформы. Очень интересная с точки зрения расчетного бизнеса и содержащая к тому же массу сложно структурированных, в т.ч. кредитных, продуктов. Она значительно расширяет возможности корпоративных клиентов и незаменима для холдингов и крупных сетей. В полутора десятках регионов наши представительства уже перешли на "Евразию", окончательное внедрение проекта займет чуть более года.

- Регионами сегодня все активнее интересуются крупные финансово-кредитные структуры, в том числе и иностранные. Что вы можете им противопоставить?

- Один из слоганов Альфа-Банка - "Все дело в отличиях". В числе этих самых отличий - активное продвижение высокотехнологичных услуг, внедрение новой платформы обслуживания и регулярный выпуск оригинальных продуктов. Без ложной скромности скажу, что уже при том заделе, что у нас есть, мы на несколько шагов опережаем конкурентов. У нас универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. При этом мы ориентируемся на сервис мирового уровня и идем по пути создания самого удобного банка, ценящего время клиентов.

Кроме того, у нас отличная репутация на зарубежных рынках. Недавно мы значительно увеличили объем синдицированного кредита - до $315 млн. Международные рейтинговые агентства подтверждают финансовую устойчивость банка. А финансовый журнал "Евромани" (европейский аналог "Forbes") второй год подряд (чего в его практике никогда не было) признает Альфа-Банк лучшим универсальным банком России.

- Сегодня очень много говорят о поддержке малого бизнеса. Судя по тому, что Альфа-Банк намерен увеличить портфель кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса до конца 2008 года в 5 раз, доведя его до $1 млрд., эти субъекты предпринимательства входят в круг стратегических интересов банка?

- Да, безусловно. Темпы внедрения программы кредитования малого и среднего бизнеса в регионах подразумевают покрытие не менее двух новых городов ежемесячно. (Кстати, во Владивостоке в октябре открывается Центр кредитования малого и среднего бизнеса.) Также в этом году появятся программы лизинга и коммерческой ипотеки. Кроме того, предприниматели получат возможность взять кредит в швейцарских франках, что позволит снизить процентную ставку по кредиту на 1-1,5%.

- Одно из приоритетных направлений социальной политики Альфа-Банка - поддержка национального искусства и культуры. Почему обратили внимание именно на эту сторону жизни?

- В начале 1990-х, когда банк только начинал работать, эта сфера была явно недофинансирована государством, и мы сочли своим долгом по мере возможностей поддерживать культурные проекты. Сегодня этой области уделяется больше внимания, но мы не стали сворачивать программу: нам самим интересно этим заниматься. Помимо этого, Альфа-Банк является одним из инициаторов и партнеров адресной программы "Линия жизни", направленной на сбор средств для лечения детей с заболеваниями сердца. В этом нам активно помогают корпоративные клиенты. Благодаря им адресную помощь получили уже несколько тысяч детей. Не остаются в стороне и сотрудники банка, что, на мой взгляд, очень важно: именно вовлеченность коллектива делает компанию социально ответственной.

Также вот уже более 10 лет действует программа "Шанс" для талантливых студентов из провинции. Мы предоставляем им самую большую в России стипендию - 10 тысяч рублей ежемесячно в течение двух лет, не обязывая, кстати, работать после выпуска у нас.

- То, что банк является клиентоориентированным, очевидно, а как выстраиваются отношения с персоналом?

- В нашей структуре работает более 13 000 человек, средний возраст - около 30 лет. Это молодые, амбициозные люди, правильно понимающие жизнь и настроенные на работу и зарабатывание. Мы откровенны с персоналом и играем по честным правилам. У нас рыночные условия оплаты труда, достойный мотивационный пакет и хорошие перспективы роста. В ответ мы требуем добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения Кодекса корпоративной этики и культуры, под которым подписывается каждый при приеме на работу. Сегодня уже можно говорить о том, что в банке сформирована среда, в которой работают люди, разделяющие одинаковые ценности. Все "инородное" не приживается.

Кстати, недавно услышал, что работники Альфа-Банка, имеющие опыт работы в других структурах, называют его самым интеллигентным банком. Это очень приятно.

- Какие из бизнесов Альфа-Банка вы рассматриваете в качестве точек роста на 2008-й и последующие годы?

- Все. В стране, где банковскими услугами охвачены всего 25% населения, у любого банковского бизнеса - огромный потенциал роста. Будем разрабатывать новые услуги и продукты, расширять филиальную сеть, при этом никаких глобальных изменений не планируем. У нас экстенсивный путь развития, но прибыльный.

Альфа-Банк образован в 1990 г. и является одним из крупнейших банков РФ по величине активов - $22,7 млрд. - и собственного капитала - $1,3 млрд. Обслуживает 51,5 тыс. корпоративных клиентов и 2,65 млн. физических лиц в 304 отделениях и филиалах в России и за рубежом. По итогам 2007 г. чистая прибыль выросла на 33,2% - до $253,5 млн. Совокупный кредитный портфель составляет $15,4 млрд. Альфа-Банк имеет рейтинги финансовой устойчивости от международных рейтинговых агентств Standard & Poor`s и Moody`s и признан одним из самых прозрачных российских банков.