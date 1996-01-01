Механизм, обеспечивающий лидерство банка, подлежит совершенствованию

Поводов встретиться с председателем Дальневосточного банка Сбербанка России Валерием ПЫТНЕВЫМ у "ДК" было, по крайней мере, два. Крупнейший банк страны провел годовое собрание акционеров - первое при новом президенте банка. В значительной степени произошла смена команды топ-менеджеров. Какие новые посылы получил огромный коллектив банка и его дальневосточного подразделения?

- Валерий Владимирович, Герман ГРЕФ - один из самых опытных реформаторов. При этом он еще и человек креативный. Как он вас вдохновил?

- Когда Герман Оскарович приступил к работе в банке, многое было неожиданным и непривычным: отличные стиль работы, отношение к возникающим проблемам и вопросам, на которые нужно искать ответы. Даже механизм поиска путей решения проблем и тот отличается. А то, что перед такой структурой, как Сберегательный банк, всегда будут возникать вопросы, или, как сейчас модно говорить, вызовы, - это очевидно и обусловлено статусом Сбербанка в банковской системе России и местом в банковской системе Европы и мира. Мир динамично изменяется, и мы обязаны успевать за глобальными процессами, а еще лучше опережать их. Под это выстраивается и новый механизм управления всей этой грандиозной структурой, которую представляет собой Сберегательный банк России.

- Не слишком ли пафосно это звучит?

- Новое руководство Сберегательного банка ставит амбициозную задачу - войти в число ведущих финансовых учреждений мира, значит, достичь показателей, которые признаются на этом рынке. Это трудно, на грани возможностей, но то, что такая достаточно инерционная в силу своих огромных масштабов система, как Сбербанк, поддается изменениям, и достаточно динамичным, - очевидный факт. Темпы, какими в последние годы рос и продолжает расти банк, рождают определенный оптимизм. Другой вопрос - набор задач, которые необходимо решить для достижения этой цели. Учитывая жесткую конкуренцию, складывающуюся между российскими банками, Сбербанку нужно будет предпринимать огромные усилия для того, чтобы не только сохранять, но и динамично наращивать долю своего присутствия. И здесь речь идет не только об изменении механизмов функционирования, расширении продуктовой линейки, сокращении издержек и повышении эффективности работы системы, сколько о разработке принципиально новой стратегии развития. О том, чтобы инновационные решения реализовывались на всех этажах Сбера - начиная с допофисов и заканчивая высшими эшелонами руководства банка.

- Как будет меняться Сбербанк? Сегодня можно говорить о конкретных контурах его обновления?

- Никакой завершенной конструкции пока нет, но в банке идет очень динамичная работа по формированию новой стратегии. Для этого привлечены международные консультанты компаний с мировым именем - Bain и McKinsey. Их задача - помочь банку посмотреть на себя со стороны, основу же документа, механизмы реализации новой стратегии разрабатывает, прежде всего, сам коллектив. К этой работе привлечены и руководители территориальных банков, сотрудники тербанков, в том числе и нашего Дальневосточного банка. Сформированы управляющие комитеты, которые координируют работу. Создана коллегия руководителей тербанков, которая работает непрерывно. И суть ее деятельности заключается не в череде совещаний, а в том, что создана система взаимодействия внутри банка, вступив в которую ты не имеешь никакой возможности самоустраниться, от тебя все время ждут инициативы.

- Сбербанк, опять же в силу своей величины, всегда был очень зарегламентированной структурой, и места для творчества это оставляло немного. Даже председателю банка.

- Вы правы лишь отчасти. Признаться, приходится сталкиваться с такими настроениями: "Нам же этого делать не говорили, скажут - сделаем". И самый безболезненный способ существования в системе, построенной на жестких регламентах, именно такой. Но согласитесь: жесткие цифры бизнес-плана на бумагу заносят люди исходя из того, какие задачи развития они хотят решить. Дальневосточный Сбербанк перед собой всегда ставил планы чуть выше тех, что обозначались головным офисом, и получал запланированный результат. Безынициативное поведение гарантирует нижнюю строчку рейтинга эффективности среди подразделений банков. Наша сегодняшняя позиция - середина этого списка, стремиться есть куда.

Активность банка - это то, на чем сейчас настаивает руководство. Стоит задача пробудить активность людей, их желание что-то поменять. У меня на столе лежит обращение президента Сбербанка ко всем сотрудникам, наш первый руководитель призывает всех наших работников к творчеству.

По настоянию нового руководства у меня открыт прямой доступ к общению с коллективом тербанка, со всеми, кто обращается к сайту Дальневосточного Сбербанка. Нам важно получать полную информацию о том, как функционирует банк. Я постараюсь реагировать на каждое обращение.

- Вы так много внимания уделяете в этом разговоре человеческому фактору. Он становится главным?

- Не только - совершенствование технологий, дальнейшее развитие уже созданной мощной материальной базы - это беспрерывный процесс. Но укреплять лидерские позиции возможно только с коллективом, в котором много амбициозных людей, в хорошем смысле карьеристов. Я, например, сам просматриваю все личные дела тех, кто поступает к нам на работу. Отправляя человека для начала на работу поближе к клиентам, я должен видеть, кто встанет в кадровый резерв руководителей среднего звена и так далее. В Сбербанк приходит немало молодых людей с двумя высшими образованиями, знанием нескольких языков. Наша задача - дать им понять, что именно в Сберегательном банке они могут достаточно быстро выйти на высокие профессиональные позиции. Преимущество большой компании - в ней всегда есть возможность продвижения по карьерной лестнице. При этом велик и масштаб задач, которые нужно решать, - это тоже определенный стимул. Согласитесь, приятно ощущать себя личностью, от которой многое зависит и в самой компании, и в среде, в которой она работает.

- Предполагается ли изменение специализации банка, его структуры?

- Каждый банк ищет наиболее эффективный механизм функционирования: кто-то выбирает узкую специализацию и активно разрабатывает совершенно определенную нишу, кто-то разделяет корпоративный и розничный бизнес. Сбербанк - это универсальный банк. Если начать его дробить, менять приоритеты, выбирать, с кем работать, то это будет уже не Сберегательный банк. И вряд ли после 166 лет его деятельности история нам это простит.

Суть происходящих в банке перемен в том, что экстенсивные пути развития на пределе и должны быть запущены механизмы интенсивного развития. Механизм, обеспечивающий лидерство банка, подлежит совершенствованию.

- Что имеется в виду?

- Например, повышение эффективности взаимодействия с клиентами, и в том числе с населением. Года три назад, всерьез столкнувшись с повышенным спросом на банковские услуги, мы приняли решение не рассматривать варианты размещения филиальной сети в помещениях менее 300 кв.м. Вы скажете, Сбербанк так и не избавился от очередей! Но мы, несмотря на то, что успели в этом направлении сделать очень много, только в начале пути. Еще много маленьких подразделений, но в крупных городах мы один за другим открываем большие по площади и оборудованные по современным технологиям офисы. Сейчас готовим к открытию офисы по 500-600 кв. м во Владивостоке, приобрели новые офисы в Хабаровске. Это внешние изменения, а внутренние - нам нужно убрать ненужные, отнимающие время и пространство звенья, оставить только то, что способствует эффективному бизнесу.

- В качестве одного из направлений совершенствования работы банка вы назвали сокращение издержек. Речь идет об оптимизации сети? В свое время банк закрыл ряд отделений, на месте которых тут же возникли другие банки.

- В последнее время, если мы что-то закрывали, то это означало, что рядом открывался новый, более современный офис. Филиальная сеть - это достояние Сбербанка и его мощное конкурентное преимущество. В новой стратегии развития банка значительное место будет уделено вопросам автоматизации процессов, благодаря чему будет сокращаться неэффективный ручной труд, благодаря чему будет увеличиваться производительность труда. Это одна из важных статей снижения издержек.

- У вас скоро может появиться еще один конкурент в лице банка Почты России, который планирует создать ваш бывший президент Андрей КАЗЬМИН.

- Сейчас почта, при том, что может совершать большое количество операций, нам, конечно, не конкурент, но, зная способности Андрея Ильича и тех специалистов, которые с ним будут работать, я не обольщаюсь, что так будет всегда. То, что сейчас тихо, ровным счетом ничего не обозначает. Поэтому перед нами стоит простая задача - постоянно соответствовать лучшим образцам развития банковской системы, опережать общий уровень. У нас все для этого есть: высококвалифицированные специалисты, структура, ресурсы. Остается добавить к этому желание людей работать лучше и инициативу - это один из главных вопросов, над которым мы сейчас работаем. Просто исполнять свои обязанности в наше время недостаточно. Поэтому пока ничего завершенного нет - банк начинает функционировать в режиме непрерывного самосовершенствования. Проект новой стратегии будет представлен участникам рынка, клиентам, сотрудникам банка осенью этого года.