Япония признала рубль

Курс рубля станет инвестиционным инструментом в Японии. Осакская биржа, второй по величине фондовый рынок страны, официально объявила, что на ее торгах появятся акции рублевых биржевых фондов.

Аналитики считают, что данные акции обязательно найдут своих инвесторов. Прежде всего потому, что биржевые фонды могут приносить неплохую доходность. Вместе с тем, доходность долговых инструментов в Японии остается низкой.