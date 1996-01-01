Хабаровчане страхуются активнее

Хабаровчане подтвердили свой статус в качестве самых активных потребителей финансовых услуг в регионе, считают в "Ингосстрахе". По предварительным итогам совокупный объем премии по прямому страхованию филиала "Ингосстраха" в г. Хабаровске за 6 мес. 2008 г. составил 204 585 тыс. руб., что на 15% превышает показатель 2007 г. Выплаты "Ингосстраха" по прямому страхованию за 6 мес. равны 87 447 тыс. руб.

Филиал ОСАО "Ингосстрах" в г. Владивостоке показал совокупный объем в размере 88 609 тыс. руб., что на 5% больше, чем в прошлом году. Выплаты "Ингосстраха" по прямому страхованию за январь-июнь составили 6 368 тыс. руб. Жители Хабаровска получили больше страховых выплат по добровольному страхованию, иному чем страхование жизни - 17 675 тыс. руб., в том числе по добровольному личному - 2 716 тыс. руб., по имущественному страхованию - 12 787 тыс. руб., выплаты по ОСАГО равны 69 772 тыс. руб. Во Владивостоке по добровольному личному страхованию было выплачено 465 тыс. руб., по имущественному - 1 422 тыс. руб., по ОСАГО - 1 328 тыс. руб.