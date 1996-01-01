"Траст" кредитует и в Артеме

Вклад Национального банка "Траст" в развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) превысил 15,7 млрд руб. Количество городов присутствия программы кредитования для малого и среднего бизнеса НБ "ТРАСТ" увеличилось до 119 (добавились города Артем, Зеленодольск, Салават и Сызрань).