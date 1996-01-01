Пробизнесбанк дифференцирует ставки

Пробизнесбанк, пришедший во Владивосток в мае, запустил на финансовый рынок края кредит с дифференцированной процентной ставкой. Каждые 6 месяцев процентная ставка по кредиту уменьшается, а значит, становится меньше и размер ежемесячного платежа. На каждый шестимесячный период со дня выдачи кредита устанавливается своя процентная ставка: (0,150%, 0,130%, 0,110%, 0,090% и т.д.).