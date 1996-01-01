www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.4 р. 100 JPY: 58.68 р.
EUR: 76.21 р. 10 CNY: 95.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Россиянам вновь готовят пенсионный переполох

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ни для кого не секрет, что, выйдя на пенсию, многие россияне продолжают работать. Кто-то из любви к искусству, но по большей части, чтобы просто хоть как-то сводить концы с концами. Так не эти ли трудоголики и побудили Минфин вернуться к старой идее повышения пенсионного возраста? Об этом пишут "ФК-Новости".

На этой неделе Минфин намерен внести в правительство бюджетную стратегию на 15 лет, в которой предлагается пересмотреть шкалу ЕСН, повысить подоходный налог и возраст выхода на пенсию. Эксперты считают, что последнее нововведение уже не за горами.

Разработкой данной стратегии Минфин и Минздравсоцразвития занимаются уже несколько месяцев. Минздрав в своем жестком сценарии предлагает всю базовую часть пенсии перевести в страховую часть, соцналог превратить в пенсионный взнос, повысив его размер с 26 до 34% и отменить существующую сегодня регрессивную шкалу.

Для решения проблемы финансирования пенсионной системы Минфин предлагает провести с 2010 года индексацию шкалы единого социального налога, а с 2020 года повысить ставку налога на 3%. Помимо этого, ведомство Кудрина считает, что работники моложе 40 лет должны уплачивать обязательный пенсионный взнос в размере 3% от налогооблагаемой зарплаты, чтобы приучиться к ответственности за будущие пенсии и заодно помочь повысить пенсии нынешним пенсионерам. Вопросом времени остается лишь повышение пенсионного возраста. В Минфине считают это неизбежным - постепенное увеличение возраста выхода на пенсию (до 62,5 лет) может начаться после 2015 года. Не следует отправлять на пенсию еще довольно молодых и энергичных людей, во-вторых, так можно поддержать финансирование пенсионной системы, полагают в Минфине.

Для обеспечения устойчивости пенсионной системы министерство предлагает использовать Фонд национального благосостояния. На дополнительное финансирование пенсионной системы с 2010 года планируется ежегодно направлять 0,6% ВВП средств фонда. Помимо этого, на финансирование пенсий пойдут доходы от размещения средств ФНБ в объеме 0,4% ВВП в 2010 году, 0,6% в 2013 и 0,1% в 2025 году. При этом размер ФНБ может быть увеличен за счет снижения объема резервного фонда с 10 до 6 процентов ВВП.

Предложения, которые должны войти в стратегию дальнейшего развития пенсионной системы, в среднесрочной перспективе должны существенно повысить пенсии старшему поколению в зависимости от продолжительности "советского" стажа (до 1991 года), ликвидировать бедность среди пенсионеров. Отметим, что именно эта категория пенсионеров оказалась самой обделенной. Зарплаты не пересчитывались и пенсии получились маленькими. Теперь их могут пересчитать в зависимости от стажа работы. И чем больше стаж, тем выше индекс переоценки. Если идеи Минздравсоцразвития (с 2010 года) будут реализованы, то ожидается, что "советским" пенсионерам содержание в перспективе будет повышено до двух прожиточных минимумов, а у будущих пенсионеров она будет не меньше 40% от их среднего заработка.

Но если отвлечься от заверений Минфина и реально оценить все плюсы и минусы очередной пенсионной реформы, то грядущие дыры в бюджете, и не только пенсионного фонда, вновь придется затыкать гражданам России.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru