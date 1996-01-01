Россиянам вновь готовят пенсионный переполох

Ни для кого не секрет, что, выйдя на пенсию, многие россияне продолжают работать. Кто-то из любви к искусству, но по большей части, чтобы просто хоть как-то сводить концы с концами. Так не эти ли трудоголики и побудили Минфин вернуться к старой идее повышения пенсионного возраста? Об этом пишут "ФК-Новости".

На этой неделе Минфин намерен внести в правительство бюджетную стратегию на 15 лет, в которой предлагается пересмотреть шкалу ЕСН, повысить подоходный налог и возраст выхода на пенсию. Эксперты считают, что последнее нововведение уже не за горами.

Разработкой данной стратегии Минфин и Минздравсоцразвития занимаются уже несколько месяцев. Минздрав в своем жестком сценарии предлагает всю базовую часть пенсии перевести в страховую часть, соцналог превратить в пенсионный взнос, повысив его размер с 26 до 34% и отменить существующую сегодня регрессивную шкалу.

Для решения проблемы финансирования пенсионной системы Минфин предлагает провести с 2010 года индексацию шкалы единого социального налога, а с 2020 года повысить ставку налога на 3%. Помимо этого, ведомство Кудрина считает, что работники моложе 40 лет должны уплачивать обязательный пенсионный взнос в размере 3% от налогооблагаемой зарплаты, чтобы приучиться к ответственности за будущие пенсии и заодно помочь повысить пенсии нынешним пенсионерам. Вопросом времени остается лишь повышение пенсионного возраста. В Минфине считают это неизбежным - постепенное увеличение возраста выхода на пенсию (до 62,5 лет) может начаться после 2015 года. Не следует отправлять на пенсию еще довольно молодых и энергичных людей, во-вторых, так можно поддержать финансирование пенсионной системы, полагают в Минфине.

Для обеспечения устойчивости пенсионной системы министерство предлагает использовать Фонд национального благосостояния. На дополнительное финансирование пенсионной системы с 2010 года планируется ежегодно направлять 0,6% ВВП средств фонда. Помимо этого, на финансирование пенсий пойдут доходы от размещения средств ФНБ в объеме 0,4% ВВП в 2010 году, 0,6% в 2013 и 0,1% в 2025 году. При этом размер ФНБ может быть увеличен за счет снижения объема резервного фонда с 10 до 6 процентов ВВП.

Предложения, которые должны войти в стратегию дальнейшего развития пенсионной системы, в среднесрочной перспективе должны существенно повысить пенсии старшему поколению в зависимости от продолжительности "советского" стажа (до 1991 года), ликвидировать бедность среди пенсионеров. Отметим, что именно эта категория пенсионеров оказалась самой обделенной. Зарплаты не пересчитывались и пенсии получились маленькими. Теперь их могут пересчитать в зависимости от стажа работы. И чем больше стаж, тем выше индекс переоценки. Если идеи Минздравсоцразвития (с 2010 года) будут реализованы, то ожидается, что "советским" пенсионерам содержание в перспективе будет повышено до двух прожиточных минимумов, а у будущих пенсионеров она будет не меньше 40% от их среднего заработка.

Но если отвлечься от заверений Минфина и реально оценить все плюсы и минусы очередной пенсионной реформы, то грядущие дыры в бюджете, и не только пенсионного фонда, вновь придется затыкать гражданам России.