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В августе индекс РТС дважды ударялся о дно фондового рынка
"Америка обвалила рынок России", - кричали сайты всех деловых изданий в пятницу , 15 августа. Российские аналитики фондового рынка считают, что индекс РТС на прошлой неделе достиг дна - 1350 пунктов и теперь будет расти. Только в их заверениях нет уверенности.
Именно такой прогноз представили на традиционном деловом завтраке в пятницу специалисты Дальневосточного филиала УК "Тройка-Диалог". "Конфликт вокруг "Мечела" не будет иметь того масштаба и значения, как "дело "ЮКОСа", и не должен служить основанием для массированной распродажи российских акций, уже и так довольно дешевых", - заявил директор филиала Иван ПОПОВ. И, действительно, вес "Мечела" в фондовых индексах в 20 раз ниже, чем в свое время у "ЮКОСа". Но обвалила рынок в августе не только сакраментальная фраза премьера "послать доктора" за президентом компании.
Падение цен на мировом рынке на нефть и металлы повлекло резкое снижение котировок "металлических" акций, а также большие трудности для всей отрасли. Мы, кстати, это наблюдаем и на местном ГМК "Дальполиметалл". Истинная угроза рынку, действительно, падение цен на сырье, признают аналитики "Тройки". Ведь до 70% нашего рынка - это акции сырьевых компаний, в том числе 50% - нефтяных. Правда, у последних велик запас прочности - проблемы у "нефтянки" начнутся, если цены упадут до $60 за баррель.
Обвалила рынок война в Грузии. Политические риски российского рынка, несмотря на сверхдоходность, давно отпугивают иностранных инвесторов. За август вывод капитала из России зашкалил за $11 млрд . Официальное сообщение в пятницу, что стремительный отток остановился, мало кого утешит. Ведь до 30% фондового рынка составляет спекулятивный капитал иностранцев. Их уход действительно способен обрушить рынок.
По спаму в Интернете распространяется заявление якобы от самого СОРОСА: "Здравствуйте, граждане России! Я Джордж Сорос, и вы хорошо меня знаете. Я миллиардер и благотворитель. Я не могу спокойно смотреть на зверства режима Путина-Медведева..." И в том же духе, без соблюдения орфографии. Но, как известно, Сорос не дает и цента за стабильность американской экономики. Другое дело, что любая спекуляция и провокационные слухи сегодня способны пустить под откос хрупкое равновесие валют и финансовых рынков не только в России.
Что касается участников фондового рынка, то нынешний всплеск волатильности для них - все равно, что рыбу ловить в мутной воде. И на дальнюю перспективу нынешняя ситуация позволяет дать безошибочные рекомендации - покупать! Ведь все акции подешевели, некоторые недооценены на 70% и более. Например, затраты на покупку "немножко "Роснефти" окупятся уже через 7 лет, "Транснефти" - еще быстрее, за 3 года.
Рекомендации "Тройки-Диалог" на ближайший месяц - покупать недооцененные акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Например, МТС - потенциал роста 79%. В кои веки брокеры советуют купить немножко FESCO. Недешевые акции имеют потенциал роста 32%.
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