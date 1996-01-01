www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В августе индекс РТС дважды ударялся о дно фондового рынка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Америка обвалила рынок России", - кричали сайты всех деловых изданий в пятницу , 15 августа. Российские аналитики фондового рынка считают, что индекс РТС на прошлой неделе достиг дна - 1350 пунктов и теперь будет расти. Только в их заверениях нет уверенности.

Именно такой прогноз представили на традиционном деловом завтраке в пятницу специалисты Дальневосточного филиала УК "Тройка-Диалог". "Конфликт вокруг "Мечела" не будет иметь того масштаба и значения, как "дело "ЮКОСа", и не должен служить основанием для массированной распродажи российских акций, уже и так довольно дешевых", - заявил директор филиала Иван ПОПОВ. И, действительно, вес "Мечела" в фондовых индексах в 20 раз ниже, чем в свое время у "ЮКОСа". Но обвалила рынок в августе не только сакраментальная фраза премьера "послать доктора" за президентом компании.

Падение цен на мировом рынке на нефть и металлы повлекло резкое снижение котировок "металлических" акций, а также большие трудности для всей отрасли. Мы, кстати, это наблюдаем и на местном ГМК "Дальполиметалл". Истинная угроза рынку, действительно, падение цен на сырье, признают аналитики "Тройки". Ведь до 70% нашего рынка - это акции сырьевых компаний, в том числе 50% - нефтяных. Правда, у последних велик запас прочности - проблемы у "нефтянки" начнутся, если цены упадут до $60 за баррель.

Обвалила рынок война в Грузии. Политические риски российского рынка, несмотря на сверхдоходность, давно отпугивают иностранных инвесторов. За август вывод капитала из России зашкалил за $11 млрд . Официальное сообщение в пятницу, что стремительный отток остановился, мало кого утешит. Ведь до 30% фондового рынка составляет спекулятивный капитал иностранцев. Их уход действительно способен обрушить рынок.

По спаму в Интернете распространяется заявление якобы от самого СОРОСА: "Здравствуйте, граждане России! Я Джордж Сорос, и вы хорошо меня знаете. Я миллиардер и благотворитель. Я не могу спокойно смотреть на зверства режима Путина-Медведева..." И в том же духе, без соблюдения орфографии. Но, как известно, Сорос не дает и цента за стабильность американской экономики. Другое дело, что любая спекуляция и провокационные слухи сегодня способны пустить под откос хрупкое равновесие валют и финансовых рынков не только в России.

Что касается участников фондового рынка, то нынешний всплеск волатильности для них - все равно, что рыбу ловить в мутной воде. И на дальнюю перспективу нынешняя ситуация позволяет дать безошибочные рекомендации - покупать! Ведь все акции подешевели, некоторые недооценены на 70% и более. Например, затраты на покупку "немножко "Роснефти" окупятся уже через 7 лет, "Транснефти" - еще быстрее, за 3 года.

Рекомендации "Тройки-Диалог" на ближайший месяц - покупать недооцененные акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Например, МТС - потенциал роста 79%. В кои веки брокеры советуют купить немножко FESCO. Недешевые акции имеют потенциал роста 32%.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru