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Круглый стол по кредитованию
НП "Лига кредитных брокеров" совместно с представителями финансового рынка Владивостока и ведущими СМИ, в том числе "ЗР", провело круглый стол по выработке рекомендаций для второго издания брошюры "Как не попасть в кредитное рабство".
По мнению всех собравшихся, финансовая грамотность населения сегодня является границей между гражданской свободой гражданина и его зависимостью от собственных просчетов. Психология приморцев бывает такова, что человек может передвигаться на джипе последней модели, но жить в затрапезной "гостинке". Действительно, китч: покупать плазменный телевизор в кредит, не задумываясь о выплате долга! Александр ИВАШКИН, председатель "Лиги кредитных брокеров", рассказал, что подчас приходится убеждать заемщика продать вещь и вернуть долг банку, чем обрекать себя на кредитное рабство.
По мнению всех собравшихся, к финансовой грамотности необходимо прийти через осознание проблемы заемщиками самостоятельно. Именно поэтому НП "Лига кредитных брокеров" усовершенствует второй выход брошюры и посветит её расчетам кредитных продуктов.
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