Честные миллионеры есть

С 1 января по 30 апреля каждого года государство ожидает исполнения декларационных обязанностей от всех граждан, кто не обзавелся налоговым агентом, и тех, кто по закону сам себе налоговый агент. "ЗР" разобрался в особенностях декларационной кампании-2008 на Дальнем Востоке, а также узнал голичество граждан, заявивших о доходах в 1 млн руб. и свыше.

Налоговым агентом может выступать и Управляющая компания паевого фонда, т.к. именно она перечислит за вас НДФЛ в бюджет в тот момент, когда вы, как пайщик, получив доход за растущий пай, заберете сумму из ПИФа.

Итак, все, кто не имеет постоянного и официального места работы, но получает доходы на основе гражданско-правовых договоров на предмет осуществления работ и услуг (это репетиторы, няни, арендодатели жилых и нежилых помещений и др.), индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, а также граждане, получившие выигрыш или реализовавшие собственность (квартиру, машину, гараж и т.д.), должны задекларировать свой доход и соответственно заплатить налог.

Честные миллионеры

Отметим, что доходы граждан, шагающих рука об руку с надежными налоговыми агентами, уже посчитаны, а налоги выплачены, поэтому к рейтингу самых богатых людей наша спецификация не имеет никакого отношения. Налог на доходы физических лиц по результатам поступлений занимает сегодня в России 3-е место в общей сумме поступлений. От 45 до 50% доходов бюджетов каждого из субъектов федерации формируется сегодня за счет НДФЛ.

Лидерами по количеству принятых деклараций на Дальнем Востоке в 2008 г. стали Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Хабаровскому краю и Амурской области. На их счету соответственно 30,7 тыс. (на 70% больше аналогичного показателя 2007 г.) и 22,19 тыс. деклараций (на 14% больше).

Несмотря на то что Приморский край пока опережает своих соседей по количеству жителей, а значит, и налогоплательщиков, в Приморье подали декларации чуть более 21 тыс. человек, или 87,4% от числа обязанных.

На 1 июля 2008 г. Управление ФНС России по Камчатскому краю, зафиксировав промежуточные итоги кампании, озвучило цифру в 14,5 тыс. предоставленных деклараций.

В свою очередь, рост количества поступивших деклараций в налоговые органы Магаданской области по сравнению с прошлым годом составил 20,2%. В итоге о своих доходах заявили 6 713 декларантов. По данным специалистов УФНС России по Магаданской области, возросла и общая сумма полученного дохода, указанная в декларациях, - на 69%, теперь она равна 5,579 млрд руб. Только доходы от предпринимательской деятельности увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на 1 млрд руб. (на 65%).

Налоговые инспекции Чукотского АО в первом полугодии 2008 г. получили от налогоплательщиков 1 753 декларации (рост на 12,7%).

Миллионеры-декларанты также честно рассказали о своих доходах. Как сообщили "ЗР" в отделе по работе с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Амурской области, 1 103 амурчанина отчитались о полученных в 2007 г. доходах в пределах от 1 млн руб. и выше. Количество миллионеров за 2007 г. выросло на 35,7% по сравнению с прошлым годом. Амурские миллионеры, таким образом, должны заплатить в бюджет по налогу на доходы физических лиц в общей сложности более 38 млн руб.

В Хабаровском крае на 1 мая 2008 г. о доходах свыше 10 млн руб. заявили пока только 118 налогоплательщиков (в прошлом году их было 207), из них 17 плательщиков продекларировали доходы в размере от 100 до 500 млн руб. и 1 гражданин - в сумме более 500 млн руб.

Из всех декларантов Магаданской области 423 налогоплательщика, в их числе индивидуальные предприниматели, указали общую сумму дохода около 1 млн руб. Информацией о заработках от 1 до 10 млн руб. поделились 364 плательщика. В 51 декларации заявлена сумма дохода от 10 до 100 млн руб. и в 7 декларациях - от 100 до 500 млн руб.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса Галина ПОРОШИНА замечает, что на Камчатке в сравнении с предыдущим годом количество представленных деклараций по НДФЛ, в которых доход заявлен свыше 1 млн руб., увеличилось на 42,5%. Такие суммы задекларировали 294 налогоплательщика.

Николай ПЕРШИН, заместитель руководителя УФНС России по Чукотскому автономному округу, подводя итоги декларационной кампании в своем регионе, заключает, что число декларантов-"миллионеров" с заявленным доходом за 2007 г. от 1 млн руб. и выше составило 123 человека, что больше на 10%, чем в прошлом году

Отметим, что на самом деле миллионеров куда больше, но за них платят налоги их работодатели.

Фавориты возвратов

Как показывают итоги декларационной кампании, фаворитами из разряда возвращенных налогов стали имущественные налоговые вычеты. К примеру, в Амурской области из общей суммы, которая подана гражданами к налоговым вычетам, 89% (137,9 млн руб.) пришлось на имущественные вычеты в связи с приобретением жилья.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Магаданской области, вычеты от реализации имущества предоставлены 2 297 налогоплательщикам на 444,87 млн руб. Кроме того, 1 829 северян получили имущественные налоговые вычеты по приобретению или строительству жилья на сумму 546,7 млн руб.

На основании деклараций в Камчатском крае, сумма налога, которую государство будет возвращать из бюджета, составляет 70,020 млн руб., что на 20,393 млн руб. больше по сравнению с предыдущим годом.

В первом полугодии 2008 г. в Чукотском автономном округе право на социальные налоговые вычеты заявили 387 налогоплательщиков, из них 341 - новоселы. Сумма заявленных имущественных вычетов по строительству и приобретению жилья составила 211,282 млн руб. Общая сумма имущественных налоговых вычетов в связи с указаными расходами увеличилась практически вдвое. Инспекторы Чукотского АО подсчитали, что в среднем на одного налогоплательщика сумма имущественного налогового вычета в связи с расходами на покупку жилья по итогам за первое полугодие 2008 г. составила 619,6 тыс. руб.