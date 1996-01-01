РФФИ оказался ненужен

Согласно распоряжению правительства от 28 июня 2008 г., Российский фонд федерального имущества (РФФИ) будет ликвидирован.

Все имущество должников, находившееся на реализации у фонда, передается Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Приморскому краю (Росимущество).

Только за первое полугодие на реализацию в филиал РФФИ в Приморском крае судебными приставами передано имущество на сумму 72,7 млн руб. Нередко на реализацию в РФФИ поступают не только бытовая техника, но и недвижимость, транспортные средства. В 2008 г. приставами были переданы в РФФИ 48 арестованных у должников машин. Буквально на днях житель Кавалеровского района, добровольно не оплативший 800 тыс. руб. штрафа, выданного ему миграционной службой, лишился двух дорогостоящих японских грузовиков, которые были переданы на реализацию в РФФИ.