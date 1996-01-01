Роял Кредит Банк открыл Московское представительство

Московское представительство "Роял Кредит Банка" является обособленным подразделением банка, представляет его интересы и осуществляет их защиту. Осуществляет следующие виды деятельности: доведение информации о кредитных продуктах банка до сведения клиентов и партнеров; выстраивание партнерских отношений с агентствами недвижимости и ипотечными брокерами и т. п.