Региобанк открыл дополнительный офис в Хабаровске

Новый дополнительный офис "Центральный" Региобанка открыт в Хабаровске в районе остановки "Главпочтамт". Клиентам допофиса предложен весь перечень услуг для физических лиц: вклады, все виды кредитов, денежные переводы систем Western Union, Аллюр и Региобанка; международные банковские карты VISA: Electron, Classic и Gold.